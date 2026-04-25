FOTO Ovako danas izgleda Černobil: Ovdje nitko neće moći živjeti sigurno tisućama godina

Ruski vojnici iskopali su rovove i postavili logore u područjima poput "Crvene šume", tako nazvane zbog boje koju je drveće poprimilo uslijed zračenja uzrokovanog eksplozijom. Preuzimanje kontrole nad elektranom koja više nije u pogonu izazvalo je strah da bi vojni incident mogao pokrenuti novu nuklearnu dramu. Ruska vojska povukla se otprilike mjesec dana nakon početka rata, u sklopu povlačenja nakon neuspjelog pokušaja opkoljavanja i zauzimanja Kijeva pred ukrajinskim otporom. Černobil se nalazi oko 130 kilometara od Kijeva i dvadesetak kilometara od Bjelorusije. | Foto: Gleb Garanich