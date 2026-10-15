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policija privela 57 ljudi

FOTO Ovako izgleda Split dan nakon huliganskih nereda uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

Veliki huliganski sukob izbio je na splitskoj Rivi uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače, a policija je intervenirala kako bi spriječila daljnju eskalaciju sukoba. U neredima je privedeno 57 osoba, a incident je ostavio ružnu sliku uoči europskog nogometnog susreta. KBC Split tijekom noći zaprimio je i dvojicu nizozemskih državljana s lakšim ozljedama. Nakon što im je pružena liječnička pomoć, pušteni su iz bolnice.
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FOTO Ovako izgleda Split dan nakon huliganskih nereda uoči utakmice Hajduka i Ajaxa
Foto Luka Safundžić/24sata
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Foto: Luka Safundžić/24sata
Komentari 9

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