policija privela 57 ljudi
FOTO Ovako izgleda Split dan nakon huliganskih nereda uoči utakmice Hajduka i Ajaxa
Veliki huliganski sukob izbio je na splitskoj Rivi uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Oko 150 pripadnika Torcide napalo je nizozemske navijače, a policija je intervenirala kako bi spriječila daljnju eskalaciju sukoba. U neredima je privedeno 57 osoba, a incident je ostavio ružnu sliku uoči europskog nogometnog susreta. KBC Split tijekom noći zaprimio je i dvojicu nizozemskih državljana s lakšim ozljedama. Nakon što im je pružena liječnička pomoć, pušteni su iz bolnice.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu