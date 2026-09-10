FOTO Ovako izgleda stadion u Kranjčevićevoj. Kraj je sve bliži

Kad se govori o dodatnim terenima, Tomašević kaže da će sigurno i na Maksimiru u novom projektu biti dodatni tereni uz sami stadion. Međutim, ono što je također potrebno riješiti dugoročno za Dinamo je dio terena koji neće stati na Svetice, a koji su potrebni za takav profesionalni nogometni klub koji igra u Europi. Poručio je da o tome vode razgovore s Dinamom i da će ih voditi i dalje. "Kako rješavamo sve probleme, riješit ćemo i to", poručio je gradonačelnik Tomašević. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL