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FOTO Ovako izgleda stadion u Kranjčevićevoj. Kraj je sve bliži

Na sjednici Gradske skupštine u četvrtak će biti rebalans kojim se osigurava nešto više od 10 milijuna eura dodatno za stadion u Kranjčevićevoj. Prema nedavno pootpisanom aneksu, završetak svi obveza pomaknut je na 1. veljače 2027. godine
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24SATA Zagreb: Radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici
Grad Zagreb i Strabag nedavno su potpisali aneks ugovora kojim bi radovi trebali biti do 1. prosinca, a završetak svih ugovornih obveza pomaknut je na 1. veljače. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Grad Zagreb i Strabag nedavno su potpisali aneks ugovora kojim bi radovi trebali biti do 1. prosinca, a završetak svih ugovornih obveza pomaknut je na 1. veljače. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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