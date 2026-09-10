FOTO Ovako izgleda stadion u Kranjčevićevoj. Kraj je sve bliži

Na sjednici Gradske skupštine u četvrtak će biti rebalans kojim se osigurava nešto više od 10 milijuna eura dodatno za stadion u Kranjčevićevoj. Prema nedavno pootpisanom aneksu, završetak svi obveza pomaknut je na 1. veljače 2027. godine
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Grad Zagreb i Strabag nedavno su potpisali aneks ugovora kojim bi radovi trebali biti do 1. prosinca, a završetak svih ugovornih obveza pomaknut je na 1. veljače.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Grad Zagreb i Strabag nedavno su potpisali aneks ugovora kojim bi radovi trebali biti do 1. prosinca, a završetak svih ugovornih obveza pomaknut je na 1. veljače. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Grad Zagreb i Strabag nedavno su potpisali aneks ugovora kojim bi radovi trebali biti do 1. prosinca, a završetak svih ugovornih obveza pomaknut je na 1. veljače.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Još nije poznato kad će onda biti prva utakmica na novom stadionu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je prošli tjedan da su Grad Zagreb i Dinamo stalno u komunikaciji, da gradnja stadiona u Kranjčevićevoj dobro napreduje i da će se, kad bude gotov, Dinamo moći preseliti.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Činjenica je da Kranjčevićeva dobro napreduje i kad bude gotova, Dinamo će se moći tamo preseliti s Maksimira i tek tada će se moći početi uklanjati stari stadion da bi se mogao projektirati i graditi novi", rekao je Tomašević.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Zagrebački gradonačelnik je istaknuo kako su Dinamu, osim samog stadiona, potrebni dodatni nogometni tereni, odnosno kamp. "Ono što, nažalost, nije još uvijek rješenje koje bi voljeli ponuditi, je ZAGREBello (sportski centar u Veslačkoj ulici)", kazao je.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Taj centar "nije nažalost u našim rukama jer se i dalje vodi pravni spor", rekao je Tomašević, navodeći da je objekt u vlasništvu Grada, ali da do daljnjega Grad ne može stupiti u posjed. "Imamo četiri sudska spora koja se vode za ZAGREBello, nadam se da su pri kraju i onda se nadam da bi imali rješenje", istaknuo je Tomašević.
Najavio je i da traže alternativno rješenje s kojim bi Dinamo bio barem privremeno zadovoljan.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Kad se govori o dodatnim terenima, Tomašević kaže da će sigurno i na Maksimiru u novom projektu biti dodatni tereni uz sami stadion. Međutim, ono što je također potrebno riješiti dugoročno za Dinamo je dio terena koji neće stati na Svetice, a koji su potrebni za takav profesionalni nogometni klub koji igra u Europi.
Poručio je da o tome vode razgovore s Dinamom i da će ih voditi i dalje.
"Kako rješavamo sve probleme, riješit ćemo i to", poručio je gradonačelnik Tomašević.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL