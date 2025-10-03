NEKAD I SAD FOTO Ovako Jablanica izgleda godinu dana nakon razornih poplava. Poginulo je 19 ljudi...

Prije točno godinu dana poplave su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a među najteže stradalim mjestima bila je Jablanica. Voda je rušila puteve, ulazila u domove i paralizirala svakodnevni život stanovnika. Mjesta koja su bila pod vodom obnovljena su ili još uvijek čekaju potpuni oporavak. Fotografije iz prošle godine i one snimljene danas najbolje pokazuju koliko je Jablanica prošla kroz tešku godinu, od prizora potopa do znakova obnove i povratka u normalan život.