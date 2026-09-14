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OGORČENI PROSVJEDNICI

FOTO Ovako je prošao prosvjed zbog napada u ZG školi: 'Mi ne smijemo postati Amerika!'

Prosvjed je organizirala udruga Roditelji za djecu, a imaju tri zahtjeva koji se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje
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Zagreb: Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo kolegu učenika
Ispred Elektrotehničke škole u Zagrebu u ponedjeljak ujutro organiziran je prosvjed kojim se traži veća sigurnost učenika nakon napada nožem koji se dogodio u srednjoj školi na Voltinom u petak. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Ispred Elektrotehničke škole u Zagrebu u ponedjeljak ujutro organiziran je prosvjed kojim se traži veća sigurnost učenika nakon napada nožem koji se dogodio u srednjoj školi na Voltinom u petak. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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