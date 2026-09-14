FOTO Ovako je prošao prosvjed zbog napada u ZG školi: 'Mi ne smijemo postati Amerika!'

Goranka Marković, pomoćnica u nastavi, poručila je da u školi nema mjesta oružju, ali niti snimanju premlaćivanja za društvenu mrežu TikTok. - U vrijeme dok sam bila studentica počeli su postavljati ploče "Nultog mjesta tolerancije na nasilje". Krajnje je vrijeme da škole postanu sigurno mjesto, i to ne samo za učenike, već i za sve djelatnike škole. Predsjednica Udruge Roditelji za djecu Helena Ančić poručila je: - Nijedan učenik ne smije se buditi ujutro s pomisli da će ih netko ubiti. Niti jedan zaposlenik škole ne smije razmišljati o tome da treba razoružati nekog napadača. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL