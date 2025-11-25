Obavijesti

Galerija

Komentari 3
NESVAKIDAŠNJI PRIZOR

FOTO Ovako je vozač završio u rupi ispred vrtića u Rijeci

Vozač je zajedno s automobilom završio u kanalu, odnosno rupi koja se nalazi ispred dječjeg vrtića u Rijeci. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali sam prizor izgleda prilično dramatično.
FOTO Ovako je vozač završio u rupi ispred vrtića u Rijeci
- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju. | Foto: Čitatelj 24sata
1/8
- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025