FOTO Ovako je vozač završio u rupi ispred vrtića u Rijeci

Vozač je zajedno s automobilom završio u kanalu, odnosno rupi koja se nalazi ispred dječjeg vrtića u Rijeci. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali sam prizor izgleda prilično dramatično.
- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju.
| Foto: Čitatelj 24sata
|
Foto: Čitatelj 24sata
| Foto: Čitatelj 24sata
Policija nam je potvrdila kako su dojavu zaprimili u utorak oko 10.30 sati.
| Foto: Čitatelj 24sata
- Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Vozač je automobilom upao u rupu gdje se izvode radovi Nastala je samo materijalna šteta, a uzrok nesreće se utvrditi naknadno - rekli su nam.
| Foto: Čitatelj 24sata
Na intervenciju su izašli i riječki vatrogasci koji su izvukli vozača iz automobila.
| Foto: La Voce del popolo
- Nakon dojave stigli smo na mjesto nesreće s jedim vozilom i 4 vatrogasca. Zatekli smo vozača u vozilu koje je završilo u rupi ispred vrtića. Krenuli smo ga izvlačiti iz auta pri čemu smo morali malo rezati lim automobila. Akcija spašavanja je završila uspješno te je hitna služba potom odvezla čovjeka u KBC. Nije bilo vidljivih ozljeda, no ja za to nisam nadležan. Automobil nismo dirali za sad jer se mora obaviti očevid - doznajemo iz JVP Rijeka.
| Foto: La Voce del popolo
Foto La Voce del popolo
Foto La Voce del popolo