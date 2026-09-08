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NEKA TRUNE U PAKLU

FOTO Ovako su se Vučićevi mediji oprostili od monstruma Mladića! Izmislili 135.000 ljudi!

Srpski režimsko-huškački mediji svoje su naslovnice u utorak posvetile sahrani monstruma i ratnog zločinca Ratka Mladića. Opraštaju se od njega biranim riječima, hvale ga, pišu kako je na sprovodu bilo 150.000 ljudi. Samo što su tu brojku uveličali za i njima pretjeranih gotovo deset puta. Jer, kako je objavio Arhiv javnih skupova, na ispraćaju, uz najviše vojne počasti, bilo je 16.000 ljudi. Samo neki 135.000 ljudi razlike... Nosili su zastave i majice s likom Mladića, kojeg smatraju svojim herojem. Što je tim ljudima u glavama...
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FOTO Ovako su se Vučićevi mediji oprostili od monstruma Mladića! Izmislili 135.000 ljudi!
"Vječno ćete živjeti, Srbija vas pamti", piše Informer koji ispraćaj opisuje kao veličanstven. | Foto: Informer
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"Vječno ćete živjeti, Srbija vas pamti", piše Informer koji ispraćaj opisuje kao veličanstven. | Foto: Informer
Komentari 6

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