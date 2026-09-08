FOTO Ovako su se Vučićevi mediji oprostili od monstruma Mladića! Izmislili 135.000 ljudi!

Srpski režimsko-huškački mediji svoje su naslovnice u utorak posvetile sahrani monstruma i ratnog zločinca Ratka Mladića. Opraštaju se od njega biranim riječima, hvale ga, pišu kako je na sprovodu bilo 150.000 ljudi. Samo što su tu brojku uveličali za i njima pretjeranih gotovo deset puta. Jer, kako je objavio Arhiv javnih skupova, na ispraćaju, uz najviše vojne počasti, bilo je 16.000 ljudi. Samo neki 135.000 ljudi razlike... Nosili su zastave i majice s likom Mladića, kojeg smatraju svojim herojem. Što je tim ljudima u glavama...
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"Vječno ćete živjeti, Srbija vas pamti", piše Informer koji ispraćaj opisuje kao veličanstven.
| Foto: Informer
"Vječno ćete živjeti, Srbija vas pamti", piše Informer koji ispraćaj opisuje kao veličanstven. |
Foto: Informer
"Vječno ćete živjeti, Srbija vas pamti", piše Informer koji ispraćaj opisuje kao veličanstven.
| Foto: Informer
Za Kurir je to posljednja smotra...
| Foto: Kurir
I Telegraf ponavlja laž o 150.000 ljudi...
| Foto: Srpski telegraf
Kao i Alo...
| Foto: alo
Kao da su dobili upute iz centrale, pa je i za Večernje novosti ovo bilo "veličanstveno i sa 150.000 ljudi"...
| Foto: Večernje novosti
I Politika laže o 150.000 ljudi...
| Foto: Politika
Blic mu, začudo, nije dao naslovnicu...
| Foto: Blic
Danas, je kao i inače, protiv Vučićeva režima i kritizira onaj cirkus jučer...
| Foto: Danas
Lijes s Mladićevim posmrtnim ostacima bio je izložen u lokalnoj crkvi od ponedjeljka ujutro do podneva, kada je započeo crkveni obred koji je predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije i vladike SPC-a.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Porfirije je rekao da će Mladićevo ime ostati "utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg naroda" koji ga vidi "kao zapovjednika koji je u tragičnom vremenu stajao na čelu vojske".
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
U mimohodu su, prema izvješćima i snimkama beogradskih medija, viđeni brojni sadašnji i bivši dužnosnici Srbije i Republike Srpske, među ostalima srbijanski ministri pravosuđa Nenad Vujić, kulture Nikola Selaković, obrane Bratislav Gašić, lokalne uprave Darko Glišić, nekadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik, kao i veleposlanik Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Hvala vam, braćo, što ste došli presuditi je li moj otac heroj ili zločinac. Vi svi znate: dokle je naša vojska došla, tamo ima Srba; tamo gde naše vojske nema, nema više Srba. I nitko se ne uzbuđuje zbog toga. Ali mi smo sebi jedini svjedoci i snaga. A Ratko je i u svojoj smrti ponovo ujedinio srpski narod: prvi put kad je otišao da ga brani, i danas kad ga ispraćamo, rekao je njegov sin Darko Mladić
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da zbog službenih obaveza i posjeta uzbekistanskog predsjednika neće biti na pogrebu, a u mimohodu je sudjelovao njegov sin Danilo.
| Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Ispred Mladićevog lijesa, prekrivenog zastavama Srbije i Republike Srpske, na čelu pogrebne povorke od crkve do groblja, duge više od dva kilometra, bila je policijska pratnja, s sprovod je izravno prenosila provladina kabelska televizija Informer.
| Foto: Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Antonio Ahel/ATAImages
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Boegrad: Sprovod ratnog zlocinca Ratka Mladica
Foto Antonio Ahel
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Milos Tesic
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Milos Tesic
Foto Aleksandar Jovanovic Cile
Foto Aleksandar Jovanovic Cile