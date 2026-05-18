FOTO Ovdje su uhitili ubojicu iz Drniša! 'Posipao je zeleni papar da zamete trag psima...'

Prema riječima mještana, na mjestu gdje je uhićen ubojica iz Drniša Kristijan Aleksić (50) vidljivi su ostaci policijske trake i zelena profesionalna vezica. Mještani kažu kako se vraćao preko pruge i grmlja prema svojoj kući, a uz prugu se vidi i zgažena trava. Navodno je posipao papar iza sebe kako bi omeo trag policijskim belgijskim ovčarima koji su sudjelovali u potrazi, piše Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Šibensko-kninska policija objavila je ranije detalje uhićenja Kristijana Aleksića, koji je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke M. Kako su naveli, noćas oko 2:30 uočili su Aleksića na području Drniša, na prilazu u grad. Policija je brzom reakcijom svladala Aleksića uz tjelesnu snagu i vezivanje. Pronašli su vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm, priopćila je PU šibensko-kninska.

Foto: Dalmatinski portal

- U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi) - zaključili su ranije iz policije.