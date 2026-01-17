FOTO Ovi mladići od ožujka kreću na vojnu obuku: Otkrili što ih očekuje na pregledu

Krajem prošle godine Ministarstvo obrane uputilo je oko 1200 poziva na obavezne zdravstvene preglede za one s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem u zemlji. Muškarci rođeni 2007. uskoro će prvi put pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju u Požegi, Slunju i Kninu.

Kako javlja Ministarstvo obrane RH, pregledi su započeli u četvrtak u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, dok će od ponedjeljka biti organizirani i u lokalnim centrima medicine rada diljem Hrvatske. Ministarstvo obrane podijelilo je fotografije mladih kandidata na svojim društvenim mrežama. Kandidate koji su pristupili zdravstvenim pregledima za temeljno vojno osposobljavanje obišao je i načelnik GS OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Zdravstveni pregled je obvezan za sve pozvane, a tek nakon njegove provedbe moguće je podnijeti službeni prigovor savjesti za izbjegavanje vojne obuke. Neslužbene procjene sugeriraju da bi se u prvom krugu na obuku moglo odazvati oko 800 mladića.

Foto: Ministarstvo obrane RH

Pregled uključuje opći liječnički i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Kandidati moraju ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

Foto: Ministarstvo obrane RH

"Oni novaci koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, primjerice za studente i sportaše", pojasnili su iz MORH-a.

Foto: Ministarstvo obrane RH

Novaci ocijenjeni sposobnima za vojnu službu, dodali su, pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. "U prvom naraštaju planiran je raspored do 800 ročnika na te tri vojne lokacije. Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca i obuhvaća temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, uključujući besposadne sustave, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata", zaključili su iz MORH-a.

Foto: Ministarstvo obrane RH

Foto: MORH

Foto: Ministarstvo obrane RH

Foto: MORH

Foto: Ministarstvo obrane RH

Foto: Ministarstvo obrane RH

Foto: Ministarstvo obrane RH