FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem
Uhićeni dvojac sumnjiči se da je u subotu, 6. rujna ove godine zajedno s još jednom nepoznatom osobom u jutarnjim satima na zagrebačkoj Trešnjevci provalila u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca te ga pokrali.
Na drugu krađu odlučili su se u ponedjeljak, 22. rujna u karlovačkoj četvrti Dubovac. Ondje su nasilno otvorili vozačeva vrata i uzeli vreće s novcem.
Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura.
Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga.
