POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem
Karlovac: Privodenje dvojice osumnjicenih za pljacku zastitarskih kombija
Uhićeni dvojac sumnjiči se da je u subotu, 6. rujna ove godine zajedno s još jednom nepoznatom osobom u jutarnjim satima na zagrebačkoj Trešnjevci provalila u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca te ga pokrali.  | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/12
