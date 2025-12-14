FOTO Ovo je božićni bager iz Popovače! 'Star je 57 godina, zaslužio je biti dio ove čarolije'

Obrt za građevinske usluge - Rink iz Osekova u Popovači, ispričao je svoju malu božićnu priču okitivši bager iz 1969. godine. Ovaj stroj star 57 godina još je uvijek u pogonu i u radnom stanju. Doduše, sad služi kao pomoćni stroj u obrtu, a vlasnik Danijel smatra da je bager zaslužio biti dijelom blagdanske čarolije.

Foto: Čitatelj 24sata

- S tim strojem proveo sam dugi radni vijek, a sad služi kao pomoćni bager. On je svoj veliki dio odradio, a sada je zaslužio zablistati - priča nam vlasnik obrta, Danijel.

S obzirom na to da su ga sad zamijenili neki noviji, jači i bolji strojevi, 57 godina star bager većinu vremena stoji i čeka novi zadatak. Ovo je prva godina da je Danijel odlučio osvijetliti svoj bager, i tako privatno i poslovno proslaviti sve što su zajedno prošli i napravili. Tim divnim prizorom donijeli su još malo čarolije svojem mjestu u ovo blagdansko vrijeme.