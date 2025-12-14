Obavijesti

News

Komentari 2
BLAGDANI U OSEKOVU

FOTO Ovo je božićni bager iz Popovače! 'Star je 57 godina, zaslužio je biti dio ove čarolije'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ovo je božićni bager iz Popovače! 'Star je 57 godina, zaslužio je biti dio ove čarolije'
1
Foto: Čitatelj 24sata

Ovo je prva godina da je vlasnik odlučio osvijetliti svoj bager, i tako privatno i poslovno proslaviti sve što su zajedno prošli i napravili

Obrt za građevinske usluge - Rink iz Osekova u Popovači, ispričao je svoju malu božićnu priču okitivši bager iz 1969. godine. Ovaj stroj star 57 godina još je uvijek u pogonu i u radnom stanju. Doduše, sad služi kao pomoćni stroj u obrtu, a vlasnik Danijel smatra da je bager zaslužio biti dijelom blagdanske čarolije.

Foto: Čitatelj 24sata

- S tim strojem proveo sam dugi radni vijek, a sad služi kao pomoćni bager. On je svoj veliki dio odradio, a sada je zaslužio zablistati - priča nam vlasnik obrta, Danijel.

S obzirom na to da su ga sad zamijenili neki noviji, jači i bolji strojevi, 57 godina star bager većinu vremena stoji i čeka novi zadatak. Ovo je prva godina da je Danijel odlučio osvijetliti svoj bager, i tako privatno i poslovno proslaviti sve što su zajedno prošli i napravili. Tim divnim prizorom donijeli su još malo čarolije svojem mjestu u ovo blagdansko vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju
IGNORANTI U VLADI

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025