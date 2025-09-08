UŽAS U IZRAELU
FOTO Ovo je mjesto stravičnog napada u Jeruzalemu. Napadači ubili 6 ljudi. Stigao Netanyahu
Rat protiv terora vodi se na svim frontama. Opkoljavamo sela iz kojih su došli teroristi. Naša vojska, policija i obavještajne službe spriječili su stotine napada, nažalost ne i ovaj jutros, kazao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je stigao na mjesto stravičnog napada u Jeruzalemu. U jutarnjim satima ponedjeljka dva napadača ušla su u autobus i počela pucati. Ubijeno je najmanje šest ljudi, više ljudi je u bolnici s teškim ozljedama. Iz izraelske policije poručili su kako su napadači neutralizirani, tamošnji mediji pišu kako je riječ o Palestincima sa Zapadne obale. Napadače su ubili izraelski vojnik i naoružani civil, objavio je Times of Israel.