Obavijesti

Galerija

Komentari 26
ZAPJEVALI THOMPSONA

FOTO Ovo je šačica desničara koji su se okupili pred stanom Tomaševića! Snimaju ih dronom

Desničari su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je gradonačelnik najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu
FOTO Ovo je šačica desničara koji su se okupili pred stanom Tomaševića! Snimaju ih dronom
U nedjelju ujutro pred Tomaševićevim stanom u Zagrebu okupila se šačica desničara koje predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca. Sve je puno policije. | Foto: 24sata
1/27
U nedjelju ujutro pred Tomaševićevim stanom u Zagrebu okupila se šačica desničara koje predvode Dražen Keleminec iz AHSP-a i Alin Kavur, poznatiji kao Dado iz Smogovaca. Sve je puno policije. | Foto: 24sata
Komentari 26

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025