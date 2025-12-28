FOTO Ovo je šačica desničara koji su se okupili pred stanom Tomaševića! Snimaju ih dronom

Thompson je pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'. Na koncertu je, u pauzi između pjesama, pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti Možemo i Tomislava Tomaševića u Zagrebu. Njegov odvjetnički tim najavio da će svim pravnim sredstvima krenuti protiv Tomaševićeve zabrane koncerta što uključuje tužbe i kaznene prijave. | Foto: 24sata