Predstojnik ureda Vlade Zvonimir Frka Petešić tvrdio je u svojim izjavama da je prije preseljenja u prostrani državni stan bio prijavljen s obitelji "kod prijatelja".

POGLEDAJTE VIDEO

Otkrili smo kako se radi o lijepoj obiteljskoj katnici u Dubravi, na adresi Vinodolska 8. Vlasnici te kuće su široj javnosti nepoznate osobe, brat i sestra: Miroslav Cebović i Hermina Cebović Želalić, inače supruga Ilije Želalića.

On je po prijedlogu Vlade, nakon što je Frka Petešić postao predstojnik Plenkovićeva kabineta, napravio karijerni skok u karijeri i imenovan je za veleposlanika u Alžiru 2018. godine. Želalić je bio tijekom karijere i konzul u SAD-u, radio je u veleposlanstvima u Francuskoj i Maroku, a u Maroku je kasnije veleposlanik bio upravo Frka Petešić.

Otkrili smo i kako se upravo taj stan u zagrebačkoj Dubravi iznajmljuje na platformi Airbnb.

Kako stoji u opisu, radi so luksuznom novouređenom apartmanu, a gostima su na raspolaganju tri spavaće sobe, dvije kupaonice, tri balkona s pogledom na Medvednicu i parkirno mjesto. Kao posebnost se ističe i da je stan prethodno bio rezidencija veleposlanika.

Inače, cijelu godinu je rezerviran, a tko želi odsjesti ovdje, moći će tek sljedeće godine i za noćenje platiti 700 kuna.

Cijeli slučaj oko Frke Petešića te uključivanje Povjerenstva za sukob interesa sinoć je komentirao i Andrej Plenković. Na pitanje je li omaška ako se ne provjerava je li na istoj adresi cijela obitelj, Plenković je rekao kako je to trivijalno pitanje.

- On je državni dužnosnik, ima pravo na stan dok je na toj dužnosti. Dolazi s mandata veleposlanika u Maroku u Hrvatsku 31. kolovoza 2017., a 1. rujna počinje raditi kao moj predstojnik. U tom trenutku on stječe pravo na stan, kao što ga imaju svi drugi dužnosnici. Ima ista prava kao i svi drugi. Točka - poručio je, a na druga pitanja o Frki Petešiću nije htio odgovarati, već je poručio kako su to zbog Novalje i cijele županije.