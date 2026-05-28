FOTO Ovo je Titov kompleks kojeg prodaje država

Vlada je odlučila na sjednici u četvrtak prodati kompleks Znanstveno-studijskog centra Kumrovec i okolnog zemljišta, dijela nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine koji se koristio i kao smještajno-kongresni centar.
Spomen dom je, uz nekadašnju Političku školu, koja se, također, prodavala u više navrata, proglašen projektom od strateške važnosti za Hrvatsku
Njime od 2023. godine upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Odlukom Vlade prodaja kompleksa Znanstveno-studijskog centra provest će se putem javnog natječaja prikupljanjem ponuda s početnom cijenom od 2,7 milijuna eura
Prema prostornom planu područje je predviđeno za gospodarsku i ugostiteljsko-turističku namjenu, odnosno hotel
Uz kupoprodajnu cijenu kupac će biti u obvezi platiti i trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu 2833 eura, kao i trošak izrade energetskog certifikata iznosa 10.350 eura.
