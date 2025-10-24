FOTO Ovo je uhićena 'Kraljica trave': Pozira u tangicama i toplesu. Bila u bijegu od policije

Melissa Said (23), brazilska influencerica s više od 340.000 pratitelja na Instagramu, poznata po otvorenom zagovaranju legalizacije kanabisa, uhićena je pod teškim optužbama da je bila na čelu velikog lanca trgovine drogom i pranja novca. Uhićena je u brazilskoj saveznoj državi Bahia nakon intenzivne potrage. Bila je u bijegu nakon što je uspjela izbjeći policijsku raciju. Brazilski mediji nazivaju je i 'kraljicom trave'... | Foto: M. Said/Instagram