FOTO Ovo je uhićena 'Kraljica trave': Pozira u tangicama i toplesu. Bila u bijegu od policije

Poznata brazilska influencerica Melissa Said uhićena je pod teškim optužbama da je bila na čelu velikog lanca trgovine drogom i pranja novca. Ovoj Instagram zvijezdi, koja često pozira u tangicama, sad prijeti do 25 godina zatvora. Policija je pronašla veće količine droge...​
Melissa Said (23), brazilska influencerica s više od 340.000 pratitelja na Instagramu, poznata po otvorenom zagovaranju legalizacije kanabisa, uhićena je pod teškim optužbama da je bila na čelu velikog lanca trgovine drogom i pranja novca. Uhićena je u brazilskoj saveznoj državi Bahia nakon intenzivne potrage. Bila je u bijegu nakon što je uspjela izbjeći policijsku raciju. Brazilski mediji nazivaju je i 'kraljicom trave'... | Foto: M. Said/Instagram
