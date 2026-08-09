POGLEDAJTE FOTKE PRIVOĐENJA VIDEO Ovu ženu (36) sumnjiče za teško ubojstvo u Sl. Brodu. Doveli su je na ispitivanje

Policija tereti ženu (36) za teško ubojstvo partnera (71) u obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda. U nedjelju ujutro doveli su je na ispitivanje u DORH, a kasnije bi sudac istrage trebao odlučivati o istražnom zatvoru. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je nakon verbalnog sukoba 36-godišnjakinja nožem zadala jednu ubodnu ranu 71-godišnjem partneru. Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja. Imala je 2,03 promila

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