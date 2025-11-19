Obavijesti

PRVO ROČIŠTE

FOTO Ovo su osumnjičeni za požar u Kočanima: Na koncertu strave poginulo je 63 ljudi

U Skoplju je počelo suđenje za smrt 63 ljudi u noćnom klubu 'Puls' u Kočanima. Optužnicom je obuhvaćeno 34 ljudi te 3 tvrtke uključujući i vlasnika kluba, bivše ministre i gradonačelnike
U Skoplju započelo suđenje osumnjičenima za požar u Kočanima gdje su poginule 63 osobe
Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju u subotu su tražili pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja. | Foto: STR-1234/PIXSELL
Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju u subotu su tražili pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja. | Foto: STR-1234/PIXSELL
