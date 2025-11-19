FOTO Ovo su osumnjičeni za požar u Kočanima: Na koncertu strave poginulo je 63 ljudi

U Skoplju je počelo suđenje za smrt 63 ljudi u noćnom klubu 'Puls' u Kočanima. Optužnicom je obuhvaćeno 34 ljudi te 3 tvrtke uključujući i vlasnika kluba, bivše ministre i gradonačelnike
Obitelji poginulih i oni koji ih podržavaju u subotu su tražili pravdu za stradale u požaru koji je izbio 16. ožujka tijekom hip-hop koncerta u Kočanima, gradu s 25.000 stanovnika 80 kilometara istočno od Skoplja.
| Foto: STR-1234/PIXSELL
Foto: STR-1234/PIXSELL
| Foto: STR-1234/PIXSELL
Deseci su ozlijeđeni dok su se borili da izađu kroz jedini izlaz iz noćnog kluba dok se plamen širio.
| Foto: STR-1234/PIXSELL
Vjeruje se da je požar izazvao vatromet na pozornici tijekom koncerta, što je izazvalo stampedo prema izlazu.
| Foto: STR-1234/PIXSELL
