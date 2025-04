FOTO Ovo su otmičari koji su opljačkali umirovljenicu: Idu u zatvor, on ima već pet presuda!

Žena (26) i muškarac (45) koji se sumnjiče da su 24. ožujka u Novom Zagrebu oteli i opljačkali 86-godišnjakinju, idu u istražni zatvor. Tako je odlučila sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici gdje su dovedeni u srijedu popodne.

Sutkinja im je odredila istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a u slučaju djevojke, zbog načina i okolnosti pljačke jer je žrtva u posebno ugroženoj skupini zbog svoje dobi. Muškarac, kako doznajemo, ima već pet pravomoćnih presuda, a zadnja presuda, od ove godine, je na bezuvjetnu kaznu zatvora koju očito još nije otišao ‘odraditi’ nego je po Novom Zagrebu i Velikoj Gorici s partnericom pljačkao umirovljenike.

Otmica i pljačka

Podsjetimo, oko 13 sati vozili su se automobilom po Maretićevoj ulici, ugledali su staricu i zaustavili se ispred nje. On je spustio suvozačev prozor i lažno se predstavio kao policajac. Od starice je zatražio da uđe u automobil, a ona to nije htjela učiniti. Žena (26) je zbog toga izašla iz auta i ugurala gospođu na zadnje sjedište vozila i vratila se na vozačevo mjesto. Odvezli su se do Šišićeve ulice gdje su se zaustavili kako bi se 26-godišnjakinja premjestila na zadnje sjedište do 86-godišnjakinje, dok se 45-godišnjak prebacio na mjesto vozača te su nastavili vožnju. Tražili su od starice da im preda novčanik, ona je to odbila, pa joj ga je 26-godišnjakinja istrgnula iz ruku. Došli su do bankomata u Ulici Viktora Kovačića i sa staričinog računa podignuli ukupno 600 eura u dva navrata. Vratili su ju u Maretićevu ulicu i otišli.

Pokušaj pljačke

No to nije sve. Svega tri sata ranije, oko 10:30 sati ujutro, na velikogoričkom Trgu Stjepana Radića, prišli su 69-godišnjaku koji je u tom trenutku sjedio na klupici i njemu se lažno predstavili kao policajci. Pozvali su ga da sjedne s njima u automobil radi 'provođenja istrage' i zatražili ga da im preda sav novac i zlato. No on to nije napravio. Čim se vratio u svoj stan, pozvao je policiju i prijavio ih.

Tereti ih se da su zajedno počinili razbojništvo i protupravno oduzimanje slobode te prijevaru u pokušaju, dok se 26-godišnjakinja sumnjiči i za računalnu prijevaru.