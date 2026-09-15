FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

- Bio sam ovdje sa suprugom kad je vatra sve zahvatila. Krenuli smo prema moru i u gumenjaku se smjestili čekajući što ćemo dalje. U jednom trenutku sam se vratio kako bih s vatrogascima gasio vatru koja je već zahvatila kuću. Supruga je ostala u gumenjaku. Nakon nekog vremena došli su mi vatrogasci reći da mi je supruga ozlijeđena i da se nalazi u kolima Hitne pomoći, a ja sam bio siguran kako je u čamcu, gdje sam je ostavio. Tek poslije sam saznao da je u jednom trenutku odlučila izaći iz čamca, pri čemu je pala u more, udarila glavom u mul i zadobila ozljedu glave. Mobitel joj je upao u more, zvala je upomoć. Njezine pozive čuo je vatrogasac koji ju je izvukao iz mora i pozvao pomoć. To je žena o kojoj mediji izvještavaju da je ozlijeđena. Sad je u bolnici na jedinici intenzivnog liječenja, a ja sam evo ovdje - govori nam Lemešić. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL