FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.
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Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Teško je u ovom trenutku igrati se brojkama dok se detaljno ne procijeni šteta. Krenulo je sve iz Ložišća, gdje je udario grom u jednom kanjonu prema Bobovišću, uhvatilo područje Milne, branili smo kuće, a onda je vatra nošena vjetrom izmakla kontroli. Vatra se je velikom brzinom širila tako da je čak u jednom trenutku naš zapovjednik iz Supetra, Nikola Martinić Dragan, donio odluku i izazvao kontra požar. I to nas je spasilo. Bilo je pakleno, vatra je sve uništavala, doslovno je iza plamena ostajala spaljena zemlja i danas smo tu gdje jesmo - govori Marko Vlahović, zapovjednik DVD-a Milna, kojega smo zatekli na požarištu u blizini ribogojilišta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Sve smo snage uložili kako bismo vatru odmakli od ribogojilišta i uspjeli smo. Nažalost, nastradalo je hotelsko naselje Gava resort. Naselje je bilo puno gostiju. Tu noć smo morali obaviti evakuaciju dvjesto osoba. Hvala Bogu, nema ljudskih žrtava - nastavlja zapovjednik Vlahović, kojemu motorola ne prestaje zvoniti.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zahvalan je svim vatrogasnim postrojbama od Pule do Dubrovnika, Zagreba, Otočca, Murskog Središća...
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Svima veliko hvala - poručuje Vlahović.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na putu kroz požarište svako malo vatrogasna kola, umorni vatrogasci pokušavaju u pauzama predahnuti. Neda Staničić vatrogaskinja DVD-a Makarska, već je treći dan u Milni. Umor na licu, ruke crna od dima, ali korak i dalje čvrst. Ostaje tu dok bude potrebno.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Nemojte nas ništa pitati, vidite i sami što je ovo. Umorni smo jer požarište još nije u potpunosti sanirano, još radimo na terenu - govori njezin kolega vatrogasac.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
No i umorni i na izmaku snaga, svi su kao jedan: "Ostajemo ovdje sve dok i posljednji dim ne bude ugašen".
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na putu prema hotelskom naselju Gava jedan postariji Bračanin na biciklu tužno pogledava u opožarene prostore Milne. Gledali su Bračani u petak u nebo iščekujući kišu koja je zahvatila prostore Splitsko-dalmatinske županije. Nebo se sručilo na zemlju, kiša je u potocima padala na prostoru Splita, Sinja i okolnih mjesta, ali je zaobišla ovaj dio Brača i Milnu. Ni kapi kiše, baš kao ni u Omišu, koji je vatrenu havariju preživio prije mjesec dana. U hotelskom naselju Gava i posljednji turisti odlaze.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Radnici užurbano pokušavaju raščistiti što se da, malo dalje su vatrogasci iz DVD-a Promajna. Tu su od jučer, bili su i u petak i subotu, branili su hotelsko naselje, kojemu je ukupni kapacitet 189 smještajnih jedinica, od kojih je u potpunosti 17 izgorjelo.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Šteta je velika, zbrajamo i saniramo. Dvjesto gostiju smo morali evakuirati. Uputili smo ih prema moru, gdje su ih čekale brodice. Pristigao je i brod koji je mogao primiti 500 osoba. Ostale hotelske kuće na Braču su ponudile smještaj za naše goste, a turističke agencije su u međuvremenu organizirale prijevoz gostiju do njihovih odredišta - govori nam direktorica Maja Novak.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Četiri puna mjeseca bez kiše dovoljno je da bi se tek mala nepažnja ili prirodni faktor pretvorio u nesagledive posljedice. U uvali Lučica, baš kao na cijelom ovom prostoru Milne, kuće su za odmor, vile, jedan dio obiteljskih kuća je izgorio, vatra ih je zahvatila. Ispred obiteljske kuće Lemešić, Marino s lopatom u ruci čisti zgarište svoje obiteljske kuće.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Bio sam ovdje sa suprugom kad je vatra sve zahvatila. Krenuli smo prema moru i u gumenjaku se smjestili čekajući što ćemo dalje. U jednom trenutku sam se vratio kako bih s vatrogascima gasio vatru koja je već zahvatila kuću. Supruga je ostala u gumenjaku. Nakon nekog vremena došli su mi vatrogasci reći da mi je supruga ozlijeđena i da se nalazi u kolima Hitne pomoći, a ja sam bio siguran kako je u čamcu, gdje sam je ostavio. Tek poslije sam saznao da je u jednom trenutku odlučila izaći iz čamca, pri čemu je pala u more, udarila glavom u mul i zadobila ozljedu glave. Mobitel joj je upao u more, zvala je upomoć. Njezine pozive čuo je vatrogasac koji ju je izvukao iz mora i pozvao pomoć. To je žena o kojoj mediji izvještavaju da je ozlijeđena. Sad je u bolnici na jedinici intenzivnog liječenja, a ja sam evo ovdje - govori nam Lemešić.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na naš upit što mu je novinarka Radio Splita, Dragica Lemešić, Marino uz smiješak odgovara: "Supruga, ona je ozlijeđena, ali bit će dobro". U jednom kutu pogled nam pada na nekoliko izgorenih šešira.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
- To su njezini šeširi, knjige, albumi s obiteljskim fotografijama, uspomene, sve nam je izgorjelo. Stari stilski krevet moje bake na kojemu smo spavali, ma sve je izgorjelo, i sami vidite - govori Marino.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Malo dalje njegov unuk čisti oko restorana koji nije vatra zahvatila. U svega nekoliko dana požar je opustošio velike površine pod borovom šumom za koju ovih dana mnogi govore kako bi bilo puno lakše da je nije.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
S druge strane, iz izvora bliskih Hrvatskim šumama saznajemo kako su te površine 70 posto u privatnom vlasništvu i kako se ne održavaju, dok se one površine koje su u vlasništvu države koliko-toliko održavaju. Borove šume su uvijek potencijalni izvori požara, stoga bi svi skupa trebali voditi više brige o prirodnoj ljepoti Dalmacije kojoj upravo borove šume daju poseban krajobraz. Sad poslije vatre ostali su tek izgorjeli borovi i suhozidi, što svjedoči o tome kako su se nekih davnih godina održavali.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dalmacija je ovo ljeto, nažalost, gorjela na više lokacija - od Kaštel Sućurca, Sevida, Brača na nekoliko mjesta, Bola, pa do Omiša i sad Milne. Izrast će iz pepela, ali opreza nikad dosta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL