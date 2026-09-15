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Vatrena stihija poharala Milnu

FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.
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24sata Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 1

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