FOTO Ovo su žrtve užasnog napada u Sydneyju: Curica (10), dva rabina, bivši policajac...

Australija je zavijena u crno. Najmanje 15 civila ubijeno je u strašnom terorističkom napadu na plaži Bondi kod Sydneyja, mnoge žrtve prisustvovale su proslavi prvog dana židovskog blagdana Hanuke. Australske vlasti potvrdile su kako je ubijena desetgodišnja curica, dva rabina, preživjeli iz Holokausta.... Po ljudima su pucali otac (50) i sin (24). Otac je preminuo.

Matilda

Među žrtvama užasnog napada je i 10-godišnja djevojčica Matilda, piše BBC.

"Poznavala sam je kao bistru i radosnu djevojčicu koja je donosila svjetlost svima oko sebe", napisala je njezina bivša učiteljica Irina Goodhew koja je organizirala prikupljanje sredstava za majku djevojčice...

"Naše misli i iskrena sućut idu njezinoj obitelji, prijateljima i svima pogođenima ovim tragičnim događajem", poručili su iz škole koju je pohađala.

Teta ubijene djevojčice kazala je za ABC kako se Matildina sestra, koja je bila s njom u trenutku pucnjave, jako teško nosi s gubitkom...

- Nikad se nisu razdvajale, bile su kao blizanke - kazala je šokirana teta...

Rabin Eli Schlanger

U napadu je ubijen i 41-godišnji rabin Eli Schlanger, poznat kao 'rabin iz Bondija', jedan od glavnih organizatora nedjeljnog događaja.

Smrt ovog oca petero djece potvrdilo je njegov rođak, rabin Zalman Lewis.

- Moja dragi rođak ubijen je u terorističkom napadu. Iza sebe je ostavio suprugu, djecu, brojnu rodbinu... Bio je zaista sjajan tip - napisao je Lewis.

Organizacija Chabad, čiji je Eli bio član, potvrdila je kako je Schlangerovo najmlađe dijete imalo samo dva mjeseca...

Dan Elkayam

Smrt mladog francuskog državljanina potvrdio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

- S neizmjernom tugom smo saznali da je naš sunarodnjak Dan Elkayam bio među žrtvama terorističkog napada koji je pogodio židovske obitelji okupljene na plaži Bondi u Sydneyu - poručio je ministar...

Mladić je u Australiju doselio prošle godine, radio je kao IT analitičar, obožavao je nogomet...

- Bio je izuzetno talentiran, jako popularan među suigračima. Nedostajat će nam. Njegovoj obitelji šaljemo najdublje izraze sućuti - poručili su iz njegova nogometnog kluba Rockdale Ilindin...

Alexander Kleytman

Među ubijenima je i preživjeli iz Holokausta, Alexander Kleytman, koji je u Australiju stigao iz Ukrajine...

Iza sebe je ostavio suprugu, dvoje djece, 11 unučadi...

- Stajali smo tamo kad se odjednom čulo 'bum', 'bum'... Svi su pali. U tom trenutku bio je iza mene i odlučio mi se približiti Gurnuo se uz mene da mi bude bliže - kazala je njegova supruga Larisa...

Iz organizacije Chabad potvrdili su kako su i ubijeni Alexander i njegova supruga Larisa preživjeli Holokaust...

- Kao djeca, Larisa i Alexander svjedočili su neopisivom teroru Holokausta. Alexandrova sjećanja su posebno potresna, prisjetio se strašnih uvjeta u Sibiru gdje se s majkom i bratom borio za preživljavanje - poručila je organizacija Jewish Care s kojom je bračni par 2023. godine podijelio svoje teške životne priče.

Organizacija Chabad objavila je da je Alexander umro štiteći suprugu od metaka napadača.

Peter Meagher

Među žrtvama napada je i bivši policajac Peter Meagher koji je radio kao freelance fotograf.

- Bio je na krivom mjestu u krivo vrijeme - napisali su iz njegova ragbi kluba.

- Marzo, kako su ga svi zvali, bio je voljena figura i apsolutna legenda našeg kluba. Volontirao je tri desetljeća kod nas, bio je duša i srce kluba - dodali su iz kluba...

Poručili su kako je bio policijski službenik gotovo četiri desetljeća...

- Tragična ironija je da je toliko dugo proveo na dužnosti kao policajac, a ubijen je u mirovini dok je fotografirao, to je zaista teško shvatiti - dodali su iz kluba Randwick.

Reuven Morrison

Reuven je doselio u Australiju kao tinejdžer iz SSSR-a tijekom 1970-ih. Organizacija Chabad navodi kako je bio uspješan poslovni čovjek i humanitarac.

Prošle godine dao je intervju za ABC.

- Došli smo ovdje s pogledom kako je Australija najsigurnija država na svijetu i kako se nećemo suočavati s antisemitizmom u budućnosti. Kako možemo odgajati djecu u sigurnom okruženju - kazao je prošle godine...

Tibor Weitzen

- Bio je najbolji djed kojeg možete tražiti. Bio je tako ponosan na nas. Volio nas je više od samog života - kaže Leor Amzalak.

On je u Australiju doselio 1988. godine iz Izraela...

- Vidio je samo najbolje u ljudima, svima će nam nedostajati - kažu iz njegove obitelji...

Rabin Yaakov Levitan

Smrt rabina Yaakova Levitana potvrdio je Chabad, koji ga je opisao kao "popularnog koordinatora" njihovih aktivnosti u Sydneyu.

Također je radio kao tajnik Sydney Beth Dina, rabinskog suda, i radio je u centru židovskog učenja BINA.

