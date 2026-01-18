Vozaču je pružena liječnička pomoć u obližnjoj bolnici, a trenutno se ne zna težina ozljede
OČEVID U TIJEKU
FOTO Ozlijeđen motociklist u sudaru s automobilom u Splitu
Čitanje članka: < 1 min
U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač motocikla u Splitu u nedjelju popodne, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. Sudar se dogodio na križanju Dubrovačke ulice i Velebitske ulice u 12:34.
Vozaču je pružena liječnička pomoć u obližnjoj bolnici, a trenutno se ne zna težina ozljede. Očevid je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku