FOTO Ozlijeđen motociklist u sudaru s automobilom u Splitu

U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač motocikla u Splitu u nedjelju popodne, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. Sudar se dogodio na križanju Dubrovačke ulice i Velebitske ulice u 12:34.

Vozaču je pružena liječnička pomoć u obližnjoj bolnici, a trenutno se ne zna težina ozljede. Očevid je u tijeku.