Obavijesti

News

Komentari 1
OČEVID U TIJEKU

FOTO Ozlijeđen motociklist u sudaru s automobilom u Splitu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ozlijeđen motociklist u sudaru s automobilom u Splitu
Foto: Čitatelj 24sata

Vozaču je pružena liječnička pomoć u obližnjoj bolnici, a trenutno se ne zna težina ozljede

Admiral

U prometnoj nesreći ozlijeđen je vozač motocikla u Splitu u nedjelju popodne, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija. Sudar se dogodio na križanju Dubrovačke ulice i Velebitske ulice u 12:34.

Vozaču je pružena liječnička pomoć u obližnjoj bolnici, a trenutno se ne zna težina ozljede. Očevid je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A

Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Milanović je naglasio pravo Grenlanđana na samoodređenje, istaknuvši kako nikakav sigurnosni razlog ne može biti iznad toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026