Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
UF, KAKO SU GA OBNOVILI PLUS+

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Piše Ivan Pandžić,

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije

Pozivam USKOK da što prije dođe kod nas, kaže nam Darko Kovačević, donedavni čelnik Hrvatskog ronilačkog saveza. U tom Savezu su nakon promjene vodstva interno utvrđene brojne malverzacije iz razdoblja dok ga je 16 godina vodio Kamilo Čuljak. Kovačević i njegova ekipa izabrani su prošle godine, izvukli su Savez iz financijske blokade, no ovog mjeseca stiglo je rješenje Ministarstva pravosuđa kojim se poništava njihov lanjski izbor na Skupštini. U ovom trenutku Hrvatski ronilački savez nalazi se u pravnom vakuumu i bez vodstva jer je Čuljku istekao mandat, a izbor novog vodstva je poništen. Iako Savez nije velik, ronjenje je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova. Među ostalima, aktualni svjetski prvaci u ronjenju na dah su Mirela Kardašević i Vitomir Maričić.

