FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Pozivam USKOK da što prije dođe kod nas, kaže nam Darko Kovačević, donedavni čelnik Hrvatskog ronilačkog saveza. U tom Savezu su nakon promjene vodstva interno utvrđene brojne malverzacije iz razdoblja dok ga je 16 godina vodio Kamilo Čuljak. Kovačević i njegova ekipa izabrani su prošle godine, izvukli su Savez iz financijske blokade, no ovog mjeseca stiglo je rješenje Ministarstva pravosuđa kojim se poništava njihov lanjski izbor na Skupštini. U ovom trenutku Hrvatski ronilački savez nalazi se u pravnom vakuumu i bez vodstva jer je Čuljku istekao mandat, a izbor novog vodstva je poništen. Iako Savez nije velik, ronjenje je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportova. Među ostalima, aktualni svjetski prvaci u ronjenju na dah su Mirela Kardašević i Vitomir Maričić.