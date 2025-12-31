FOTO Pacifik prvi ulazi u 2026., u Sydneyu spavali na obali za najbolji pogled na vatromet

SVIJET PRIPREMA SLAVLJA

Pacifik će prvi na svijetu ući u 2026. godinu, uz planirane vatromete i okupljanja.

Planirano je posebno osvijetliti znamenitosti Aucklanda, najvećeg grada Novog Zelanda i prvog većeg grada koji će dočekati 2026. godinu. Fotografije "posebnih trenutaka" koje je javnost slala u 2025. godini bit će projicirane na Sky Tower, najviši toranj na južnoj hemisferi.

Na mostu Auckland Harbour Bridge krenut će odbrojavanje uoči vatrometa sa Sky Towera u ponoć, odnosno danas u podne po hrvatskom vremenu.

Glavni grad Wellington također je organizirao vatromet i glazbu u središtu grada.

Sydney, dva sata iza Novog Zelanda, potom će postati središte pozornosti svečanostima u kultnoj luci australskog grada. Više od milijun ljudi promatrat će lansiranje više od devet tona vatrometa.

Događaj će također "pružiti trenutke jedinstva i osvrta" nakon terorističkog napada na plaži Bondi u kojemu je 15 ljudi ubijeno, a deseci su ozlijeđeni kada su naoružani napadači otvorili vatru na gomilu koja je slavila početak Hanuke 14. prosinca.

Piloni mosta Sydney Harbour Bridge bit će osvijetljeni prizorima bijelih golubica i jednom riječju: "Mir". Održat će se i minuta šutnje.

Gradonačelnica Sydneyja Clover Moore rekla je da događaj pruža priliku za okupljanje zajednice, za pauzu i osvrt te za nadu u sigurniju i mirniju 2026. godinu.

"Doček Nove godine u Sydneyju više je od vatrometa. To je odraz onoga što jesmo - živahan, raznolik i uključiv grad. Te vrijednosti su važnije nego ikad", rekla je Moore.

Vatromet će krasiti nebo i nad drugim većim australskim gradovima, uključujući Melbourne, Brisbane i Adelaide.

Kiritimati, najveći otok Kiribatija i dom za oko 5000 ljudi, prva je naseljena točka na Zemlji koja ulazi u novu godinu, no nisu planirani nikakvi veći događaji.

Američka Samoa posljednja će ući u 2026. godinu.