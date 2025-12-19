FOTO Pakao na ulicama Dhake: Zapalili redakcije, vatrogasci spašavali novinare iz požara

Vatrogasci su u petak ujutro izvukli novinare iz zapaljene redakcije u Dhaki, nakon što je zgrada planula tijekom nasilnih prosvjeda u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša. Grad su zahvatili neredi nakon atentata na mladog političkog vođu i aktivista Sharifa Osmana Hadija (32), javlja France24.

Tisuće ljudi izašle su na ulice nakon što je Hadi, ključna figura prošlogodišnjeg studentskog ustanka i kandidat za parlament, preminuo od posljedica ranjavanja. Maskirani napadači upucali su ga prošli tjedan dok je izlazio iz džamije u Dhaki. Nakon što je u četvrtak umro u bolnici, njegovi pristaše okupili su se tražeći pravdu i uhićenje odgovornih.

Foto: Mehedi Hasan

Prosvjedi su brzo eskalirali. Prema navodima vlasti, zapaljeno je i vandalizirano više zgrada, među njima i sjedišta dvaju najutjecajnijih bangladeških dnevnih listova Prothom Alo i Daily Star.

U redakciji Daily Stara dio zaposlenika ostao je zarobljen jer se zgrada u kratkom roku ispunila gustim dimom.

- Više ne mogu disati. Previše je dima. Unutra sam. Ubijate me - napisala je novinarka Zyma Islam na Facebooku dok je požar bjesnio.

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu oko 1:40 sati ujutro, a iz goruće zgrade spašeno je ukupno 27 zaposlenika. Zbog razaranja i opasnosti, list je bio prisiljen prekinuti objavljivanje.

Foto: Abdul Goni

- Po prvi put u povijesti novina morali smo zaustaviti objavljivanje - rekao je za AFP konzultantski urednik Kamal Ahmed.

Slična situacija zabilježena je i u Prothom Alu. Izvršni urednik Sajjad Sharif izjavio je da je duboko potresen jer novine nisu mogle biti tiskane zbog vandalizma i podmetnutog požara.



- Ovo nije napad samo na Prothom Alo i Daily Star. Ovo je napad na slobodu tiska, izražavanja i različitost mišljenja - poručio je.

Kritičari ova dva lista optužuju ih da su bliski Indiji. I sam Hadi bio je poznat kao otvoreni kritičar indijskog utjecaja.

Foto: Abdul Goni

Odbor za zaštitu novinara (CPJ) izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog napada na medije.

- Pratimo situaciju i pozivamo vlasti da zaštite novinare i redakcije te kazne odgovorne - stoji u njihovoj izjavi.

Hadi, vođa studentske skupine Inqilab Mancha, nakon ranjavanja je helikopterom prebačen u Singapur, gdje je kasnije podlegao ozljedama. Njegova organizacija ogradila se od nasilja na ulicama, tvrdeći da nerede potiču oportunisti.

- Cilj im je pretvoriti Bangladeš u disfunkcionalnu državu vandalizmom i paljevinom - objavili su na društvenim mrežama.

Foto: Abdul Goni

Policija je u međuvremenu pokrenula veliku potragu za napadačima. Objavljene su fotografije dvojice glavnih osumnjičenika, a ponuđena je i nagrada od pet milijuna taka, oko 42 tisuće dolara, za informacije koje bi dovele do njihova uhićenja.