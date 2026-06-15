FOTO Pakao nad Kijevom: Teško oštećen povijesni samostan u ruskom napadu, četvero mrtvih

Četiri su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskom napadu u kojem je izbio požar u samostanu Kijevsko-pečerska lavra, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti u najtežem ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u zadnja dva tjedna, objavile su vlasti u ponedjeljak pozvavši stanovništvo da se skloni na sigurno.
Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj.
| Foto: Thomas Peter
Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj. |
Foto: Thomas Peter
Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj.
| Foto: Thomas Peter
Samostan Kijevsko-pečerska lavra, najstarije pravoslavno svetište istočnih Slavena i mjesto svjetske baštine UNESCO-a izgrađeno 1051., teško je oštećen u izravnom napadu, rekao je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnoga grada u objavi na Telegramu.
| Foto: Thomas Peter
"Brutalan napad na naš narod i našu baštinu. Ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti", rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
| Foto: Alina Smutko
Dok se visok plamen uzdizao nad samostanom stanovnici su požurili u skloništa pred najgorim ruskim napadom na Ukrajinu od početka lipnja kada su dronovi i projektili ubili više od 20 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno.
| Foto: Valentyn Ogirenko
U ovome napadu dronovi i rakete pogodili su nekoliko visokih stambenih zgrada i oštetili električne vodove, ostavivši oko 140.000 stanovnika bez struje, objavile su kijevske vlasti. Pritom su poginule četiri osobe, a 23 su ranjene, rekao je Tkačenko.
| Foto: Valentyn Ogirenko
"Što bi još Antikrist Kremlj trebao napraviti da svijet shvati kako se moraju poduzeti odlučne mjere da se zaustavi ruski teror protiv Ukrajine i uspostave sami principi mira?", napisao je na platformi X mitropolit Epifanij, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve.
| Foto: Stringer
Susjedna Poljska, članica EU-a i NATO-a u ponedjeljak je podigla borbene zrakoplove zbog mogućeg upada u zračni prostor prije nego što je povukla upozorenje, objavivši da nije evidentirano njegovo narušavanje, objavile su poljske Oružane snage u objavi na X-u.
| Foto: Stringer
Ukrajina će "hitno pokrenuti" postupke u sklopu UNESCO-a i ostalih međunarodnih mehanizama da bi zajamčila "hitan i adekvatan odgovor na ovakvo barbarstvo" na jednu državu, rekao je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u, aludirajući na napad na samostan, a osudio ih je i estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.
| Foto: Stringer
Napadi na ukrajinske regije i središnju Rusiju Većina ukrajinskog teritorija bila je, u ranim jutarnjim satima ponedjeljka, pod upozorenjima na zračni napad, a ukrajinski dronovi odbijani su iznad Rusije dok su obje zemlje nastavile razmjenjivati napade.
| Foto: Anna Voitenko
Petero spasilaca hitne službe ubijeno je, a najmanje petero ozlijeđeno nakon drugog ruskog napada koji je pogodio Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, rekao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko na Telegramu, dok su tri osobe, uključujući dijete, ranjene u Sumiji, objavile su lokalne vlasti na društvenim mrežama.
| Foto: Anna Voitenko
Rusija i Ukrajina negiraju namjerne napade na civile. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. Ukrajina je nedavno pojačala napade na ruske industrijske i energetske objekte, pokušavajući lišiti Moskvu prihoda i ubrzati kraj rata.
| Foto: Stringer
U ponedjeljak su tri osobe ubijene, a još tri, uključujući jednogodišnje dijete, ozlijeđene u napadu dronom na ruski grad Tulu, industrijski klaster južno od Moskve, rekao je regionalni guverner u objavi na Telegramu.
| Foto: Anna Voitenko
Ukrajina je također preko noći poduzela mjere kako bi odsjekla crnomorski poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014. i koji se već bori s krizom goriva, od daljnje opskrbe udarivši na dva mosta koja ga povezuju s područjima pod kontrolom Rusije.
| Foto: Stringer
Prije razgovora s Trumpom, Zelenski je predložio izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o rješenju za prekid vatre koje bi uključivalo SAD i Europu - nešto što su Velika Britanija, Njemačka i Francuska podržale, ali Putin odbio.
| Foto: Stringer
Kremlj je u nedjelju objavio da je Trump rekao ruskom čelniku da je okončanje sukoba u Ukrajini ključno te da je spreman pomoći. Napredak prema mirovnom sporazumu u Ukrajini spor je, a američki dužnosnici i posrednici koncentrirali su se na sukob na Bliskom istoku.
| Foto: Anna Voitenko
Američki i iranski dužnosnici izjavili su u nedjelju da su se dogovorili o mirovnom okviru za okončanje rata, a očekuje se da će sporazum biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj.
| Foto: Anna Voitenko
Foto Anna Voitenko
Foto Anna Voitenko
Foto Anna Voitenko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Thomas Peter
Foto Vladyslav Sodel
Foto Vladyslav Sodel
Foto Vladyslav Sodel
Foto Vladyslav Sodel
Foto Vladyslav Sodel
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Gleb Garanich
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Father Makariy
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Ukrainian Culture Ministry
Foto Valentyn Ogirenko
Foto Alina Smutko
Foto Alina Smutko