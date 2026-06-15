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POGODILI SIMBOL UKRAJINE

FOTO Pakao nad Kijevom: Teško oštećen povijesni samostan u ruskom napadu, četvero mrtvih

Četiri su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskom napadu u kojem je izbio požar u samostanu Kijevsko-pečerska lavra, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti u najtežem ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u zadnja dva tjedna, objavile su vlasti u ponedjeljak pozvavši stanovništvo da se skloni na sigurno.
Aftermath of missile and drone strikes in Kyiv
Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj. | Foto: Thomas Peter
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Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj. | Foto: Thomas Peter
Komentari 5

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