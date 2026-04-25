FOTO Palestinci na lokalnim izborima, prvi od rata u Gazi

Palestinci na Zapadnoj obali i u Gazi u subotu izlaze na birališta kako bi izabrali gradonačelnike i gradske vijećnike, što su prvi izbori od početka rata u Gazi, usred raširenog razočaranja i ograničenog izbora.

Gotovo 1,5 milijuna ljudi registrirano je za glasanje na okupiranoj Zapadnoj obali, a 70.000 u području Deir el-Balaha (središnji pojas Gaze), dvije dotične regije, prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva sa sjedištem u Ramali.

Većina izbornih lista povezana je s Fatahom, nacionalističkom i sekularnom strankom palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa, ili nisu povezane s njim.

Foto: Mohamad Torokman

Međutim, nijedna lista ne tvrdi da je povezana s Hamasom, Fatahovim islamističkim rivalom, koji kontrolira gotovo polovicu Pojasa Gaze i čiji je napad na Izrael 7. listopada 2023. izazvao rat.

Mahmoud Bader, poslovni čovjek iz Tulkarma na sjeveru Zapadne obale, kaže da će glasati bez ikakvih iluzija. "Bilo da su neovisni ili stranački, kandidati neće ništa promijeniti u gradu", rekao je za AFP, napominjući da Izrael već više od godinu dana kontrolira dva susjedna izbjeglička kampa.

"Tulkarmom upravlja (izraelska) okupacija", dodao je.

U drugim većim gradovima, uključujući Nablus i Ramalu, kandidira se samo jedna lista kandidata. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 sati na Zapadnoj obali, dok će se u Deir el-Balahu zatvoriti u 17 sati po lokalnom vremenu kako bi se omogućilo brojanje glasova po danu, zbog nedostatka električne energije.

Zamjenik posebnog koordinatora UN-a za bliskoistočni mirovni proces, Ramiz Alakbarov, pozdravio je održavanje ovih izbora, navodeći da oni "predstavljaju važnu priliku za Palestince da ostvare svoja demokratska prava u posebno teškom trenutku".

U Gazi, koju Hamas kontrolira od 2007., ovo su prvi izbori od zakonodavnih izbora 2006., na kojima je pokret pobijedio. Prema riječima politologa Jamala al-Fadija sa Sveučilišta Al-Azhar u Kairu, Palestinska uprava održava izbore samo u Deir al-Balahu u Gazi, "kao eksperiment (za procjenu) svog uspjeha ili neuspjeha, budući da nije bilo izbora" od primirja u listopadu 2025.

To je također jedno od rijetkih mjesta na teritoriju, razorenom dvogodišnjim izraelskim napadima, gdje stanovništvo nije masovno raseljeno zbog rata.

Abbas (90), ostao je na vlasti od izbora početkom 2005., a njegova obećanja o održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora nikada se nisu ostvarila.

Farah Shaath, stanovnik Deir al-Balaha, rekao je da je sretan što prvi put glasa u dobi od 25 godina, vjerujući da su izbori "potvrda naše kontinuirane prisutnosti u Pojasu Gaze unatoč svemu".

Izborno povjerenstvo priopćilo je da je angažiralo "privatnu zaštitarsku tvrtku za osiguranje biračkih mjesta" u Gazi, rekao je za AFP njegov glasnogovornik Farid Taamallah.

No, izvor iz povjerenstva u Gazi, koji je želio ostati anoniman, tvrdio je da je "Hamasova policija inzistirala na osiguravanju sigurnosti izbornog procesa u Deir al-Balahu", misleći na raspoređivanje "nenaoružanog sigurnosnog osoblja u civilnoj odjeći" oko biračkih mjesta