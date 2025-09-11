FOTO 'Pao' diler iz Dugog Sela: Umjesto povrća u plasteniku je uzgajao veće količine 'trave'

Policajci su u Dugom Selu priveli muškarca (46) koji je dilao i proizvodio drogu, javila je zagrebačka policija. Muškarac je u neutvrđenom vremenskom periodu na području Dugog Sela u obiteljskoj kući kao i u dvorištu u plastenicima, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio uvjete za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio marihuanu.

Foto: PU zagrebačka

Nju je po sazrijevanju sušio, prerađivao i pakirao, nakon čega je tako pripremljenu drogu dalje preprodavao. Pretragom obiteljske kuće i dvorišta kojim se koristi osumnjičeni pronađeno je ukupno 158 stabljika konoplje tipa droga, visine do 210 cm, 6.387,0 grama konoplje tipa droga, pakirane u četiri različita pakiranja, 29,0 ml ekstrakta konoplje tipa droga, pakirano u pet medicinskih šprica, tri uređaja za vakumiranje s tragovima droge te digitalna vaga s tragovima droge.

Foto: PU zagrebačka

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.