FOTO Pao diler iz Makarske. Na poslu držao kilu i pol kokaina!

Makarska policija uhitila je dilera (46) u utorak kod kojeg su pronašli više od kilograma kokaina, javila je splitsko-dalmatinska policija. Dodaju da je operativnim radom na terenu postojala sumnja da muškarac na području Makarske posjeduje kokain radi daljnje preprodaje. U utorak nakon što je krenula realizacija istraživanja, policijski službenici zaustavili su muškarca i od njega oduzeli manju količinu kokaina.





U sklopu kriminalističkog istraživanja temeljem naredbe suda policijski službenici su zajedno s vodičem službenog psa za detekciju droga obavili pretraga doma, podruma i drugih prostorija koje muškarac koristi. U podrumu su policijski službenici pronašli dvije vage za precizno mjerenje s tragovima droge kokain. U kući je pronađeno 26 grama kokaina, a u ormariću kojega muškarac koristi na radnom mjestu policijski službenici su pronašli 1.613 grama droge kokaina pakiran u sedam paketa različite težine, a uz drogu je pronađeno i preko 26 tisuća eura za koji novac postoji opravdana sumnja da je od preprodaje kokaina.





Ukupno je pronađeno 1.639 grama droge kokain. Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.