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PALE I TEMPERATURE

FOTO Pao snijeg na Platku!

Piše 24sata,
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FOTO Pao snijeg na Platku!
Foto: platak web kamere
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za subotu je najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperature

Snimka web-kamere s vrha Radeševa oko 21.25 pokazala je snježne prizore. U subotu je počeo padati snijeg, a temperatura se na najvišem dijelu skijališta spustila na oko nule. Za Platak su se danas očekivale vrijednosti između nule i tri stupnja te mogućnost slabog snijega.

Foto: platak web kamere

Snijeg je stigao nakon prodora hladnijeg zraka nad Hrvatsku. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavinu te pad temperature. Na sjevernom Jadranu zapuhala je umjerena do jaka bura, a zbog snažnog sjeveroistočnog vjetra na vrhu Platka osjećaj hladnoće mogao je biti nekoliko stupnjeva ispod nule.

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Prema večeri su oborine sa zapada počele prestajati, a vrijeme se postupno razvedravalo. U višim predjelima Gorskog kotara temperatura je pala dovoljno nisko za susnježicu i snijeg. DHMZ za nedjelju najavljuje promjenjivu naoblaku sa sunčanim razdobljima, uz moguću kišu i pljuskove ponegdje tijekom noći i jutra te buru na sjevernom Jadranu. Na Platku bi se temperatura trebala postupno podići s jutarnjih jedan do dva stupnja na oko šest tijekom dana, bez značajnijeg novog snijega.

*uz korištenje AI-ja

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