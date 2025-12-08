Obavijesti

Galerija

Komentari 1
TISUĆE NA ULICAMA

FOTO Parade na godišnjicu Asadova pada: 'Ovakav dan još nije viđen u povijesti Sirije'

Na trgu Omejida u Damasku održane su velike parade i proslave povodom prve godišnjice zbacivanja Asadova režima, dok nova vlast Al-Šare obećava ustavne reforme.
First anniversary of Bashar al-Assad's fall, in Aleppo
Stotine tisuća stanovnika Sirije u ponedjeljak slave prvu godišnjicu zbacivanja režima obitelji Asad. Sirijska novinska agencija SANA piše o proslavama, vojnim paradama i skupovima koji će trajati u noć diljem zemlje. | Foto: Mahmoud Hassano
1/19
Stotine tisuća stanovnika Sirije u ponedjeljak slave prvu godišnjicu zbacivanja režima obitelji Asad. Sirijska novinska agencija SANA piše o proslavama, vojnim paradama i skupovima koji će trajati u noć diljem zemlje. | Foto: Mahmoud Hassano
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025