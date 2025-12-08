FOTO Parade na godišnjicu Asadova pada: 'Ovakav dan još nije viđen u povijesti Sirije'

Na trgu Omejida u Damasku održane su velike parade i proslave povodom prve godišnjice zbacivanja Asadova režima, dok nova vlast Al-Šare obećava ustavne reforme.
Stotine tisuća stanovnika Sirije u ponedjeljak slave prvu godišnjicu zbacivanja režima obitelji Asad. Sirijska novinska agencija SANA piše o proslavama, vojnim paradama i skupovima koji će trajati u noć diljem zemlje.
Na trgu Omejida, u srcu prijestolnice Damaska, od ranog se jutra okupilo nekoliko desetaka tisuća Sirijaca kako bi obilježili dan koji se opisuje „povijesnim”. Središnji trg ispunile su zastave, glazba i domoljubni slogani koji su pretvorili centar grada u svečanu i živopisnu proslavu, prenosi njemačka agencija dpa.
Na istom je mjestu ranije ujutro održana vojna parada. Vrhunac dana bio je dolazak sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šare koji se pojavio u vojnoj odori te je pratio paradu s povišene platforme.
Redovi brigada marširali su do trga Omejida iz okruga Mazeh, popraćeni oklopnim vozilima, tenkovima i drugim naoružanjem korištenim u operacijama kojima je zbačen Bašar al-Asad. Abu Hatab al-Šami, jedan od sudionika proslava, prisutan na trgu od zore, rekao je da je „radost ljudi ogromna” te da mnogi nisu „napustili lokaciju od jučer usprkos hladnoći”.
„Ovo je dan kakav još nije bio viđen u povijesti Sirije”. Mohamed Husein, drugi sugovornik agencije dpa koji je u Damask stigao iz Alepa, rekao je da je stigao pratiti paradu na kojoj sudjeluje i njegov sin.
„Prikazano oružje je izvor ponosa za sve Sirijce”, rekao je. Prije godinu dana Asada je zbacio pobunjenički savez predvođen Al-Šarom, bivšim borcem Al-Kaide. Njegov snage brzo su napredovale do Damaska i primorale na bijeg Asada, čija je dinastija Sirijom vladala više od 50 godina. Bivši diktator i njegova obitelj utočište su pronašli u Rusiji.
Od njegovog pada u Siriju se vratilo više od tri milijuna izbjeglica, stoji u podacima agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR). „Pad Asadovog režima otvorila je izvanredni prostor nade i mira za stabilnost u Siriji”, priopćio je UNHCR u ponedjeljak.
Šara je nakon preuzimanja vlasti preoblikovao vanjskopolitičke veze Sirije. Stvorio je odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, stekao podršku Turske i arapskih zemalja Perzijskog zaljeva te se odmaknuo od Asadovih saveznika Irana i Rusije. Teške sankcije zapada su uglavnom ukinute.
Šara je obećao zamijeniti Asadovu brutalnu policijsku državu uključivim i pravednim poretkom, prenio je Reuters.
No, stotine ljudi su ubijene u sektaškom nasilju, što je dovelo do novih raseljavanja i potaknulo nepovjerenje manjinskih naroda spram Šarine vlade dok ona nastoji cijelu Siriju dovesti pod kontrolu Damaska.
Kurdska administracija koja upravlja sjeveroistokom je zabranila okupljanja i druge događaje zbog sigurnosnih razloga, navodeći pojačanu aktivnost "terorističkih ćelija" koja žele zloupotrijebiti prigodu. Međutim, Sirijcima je čestitala obljetnicu.
Kurdska administracija nastoji sačuvati svoju regionalnu samoupravu dok Druzi, pripadnici manjinske sljedbe proizašle iz islama, traže nezavisnost u južnoj pokrajini Sveida otkako su tamo stotine ljudi ubijene u srpnju u sukobima s vladinim snagama.
Šara je najavio da će razdoblje tranzicije s njim na čelu potrajati još četiri godine kako bi se stvorile institucije, zakoni i nov ustav, o kojem će građani glasati, a tada će se raspisati i izbori.
