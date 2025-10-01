Obavijesti

FOTO ‘Parkirala’ Nissan na zid podvožnjaka: Pijana vozačica iz Škorpikove doznala je kaznu!

Piše Ivan Jukić,
Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Policija je protiv nje podnijela optužni prijedlog s kaznom od 2120 eura i prijedlogom zabrane vožnje B kategorije na dva mjeseca...

Slučaj prometne nesreće iz nedjelje pred zoru, kada je vozačica (30) Nissana završila okomito parkirana u podvožnjaku Škorpikove u Zagrebu, dobio je svoj epilog.

Iz Policijske uprave zagrebačke priopćili su da je vozačica 28. rujna, oko 4.40 sati, vozila pod utjecajem alkohola, izmjereno joj je 1,38 promila, Ljubljanskom avenijom u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika izgubila je nadzor nad vozilom, udarila u rubni kamen prometnog otoka, a potom i u prometnu signalizaciju.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Nakon toga Nissan je nastavio nekontrolirano sletjeti s kolnika, udarajući u metalnu zaštitnu ogradu podvožnjaka. Auto se na kraju zaustavio u dramatičnom položaju, okomito naslonjen krovom na betonski zid podvožnjaka.

Vozačica je u nesreći lakše ozlijeđena te joj je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

Policija je protiv nje podnijela optužni prijedlog s kaznom od 2120 eura i prijedlogom zabrane vožnje B kategorije na dva mjeseca. No, sud joj je izrekao kaznu od 1190 eura te prihvatio prijedlog o dvomjesečnoj zabrani upravljanja osobnim vozilom, piše Jutarnji list.

Iako je završila s lakšim ozljedama, 30-godišnjakinja je imala veliku sreću što nesreća nije imala teže posljedice.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb

