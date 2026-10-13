NITKO NIJE TEŽE OZLIJEĐEN
FOTO PAZI, AVION! 19 godina od bizarne nesreće kod Sinja. Vozili cestom kad se avion zabio u njih
Na današnji dan 2007. godine u Sinju se dogodila bizarna i teška nesreća koja je srećom prošla bez teže stradalih. Prilikom slijetanja na aerodrom Piket manji sportski avion izletio je s piste i naletio na automobil! Pilot je, pisalo se zbog jake bure, izgubio kontrolu nad avionom i izletio je na lokalnu cestu Sinj-Otok kojom su prometovala vozila.... "Sad nam je sve ovo smiješno, ali kada se avion zaletio u nas, prestravili smo se. Pokušala sam ubrzati, ali već je bilo kasno", kazala nam je vozačica na čiji je automobil naletio avion. Pilot je u nesreći lakše ozlijeđen, vozačica i njezin suputnik pretrpjeli su šok, avion je uništen...Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu