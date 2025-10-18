'SIGURNA KUĆA'
FOTO Performans posvećen borbi protiv obiteljskog nasilja održali na Trgu bana Jelačića
Skupina umjetnica održala je tihi performans pod nazivom 'Sigurna kuća' pred slučajnim prolaznicima u centru Zagreba kako bi upozorili na opasnost obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja. Performans je istovremeno i najava predstave 'Sigurna kuća', temeljene na romanu Marine Vujčić, koja će idući petak imati premijeru u GDK Gavella, a koja govori upravo o ženi koja je postala žrtva obiteljskog nasilja te naposljetku ubila svojeg nasilnog supruga. Predstavu režira Anica Tomić, a dramaturginja je Jelena Kovačić.