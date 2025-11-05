Obavijesti

FOTO Pijan se u BMW-u zabio u terasu kafića na Trešnjevci. Evo koliku kaznu mora platiti!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU zagrebačka

Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali je materijalna šteta velika. Policija je odmah reagirala, uhitila nesavjesnog vozača i privela ga na Prekršajni sud.

Pijani muškarac (27) je u ponedjeljak kasno navečer izazvao pravi kaos na Trešnjevci. Oko 23.55 sati, s 1,49 promila alkohola u krvi, sjeo je za volan automobila zagrebačkih registarskih oznaka i vozio Zagorskom ulicom prema sjeveroistoku.

Foto: PU zagrebačka

Dolaskom do kućnog broja 2A izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio s ceste. U samo nekoliko sekundi porušio je sve što mu se našlo na putu. Limene ploče, metalnu ogradu, dva drvena stupa, metalni kontejner, ugostiteljski stol i stalak za bicikle. Na kraju je udario i u betonski blok nosača ograde koji je od siline udarca odletio na parkirani automobil krapinskih registarskih oznaka.

Foto: PU zagrebačka

Sud je prihvatio prijedlog policije i proglasio ga krivim. Pijani 27-godišnjak kažnjen je s 2.060 eura novčane kazne i zabranom upravljanja vozilima “B” kategorije na šest mjeseci.

