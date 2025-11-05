FOTO Pijan se u BMW-u zabio u terasu kafića na Trešnjevci. Evo koliku kaznu mora platiti!

Pijani muškarac (27) je u ponedjeljak kasno navečer izazvao pravi kaos na Trešnjevci. Oko 23.55 sati, s 1,49 promila alkohola u krvi, sjeo je za volan automobila zagrebačkih registarskih oznaka i vozio Zagorskom ulicom prema sjeveroistoku.

Foto: PU zagrebačka

Dolaskom do kućnog broja 2A izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio s ceste. U samo nekoliko sekundi porušio je sve što mu se našlo na putu. Limene ploče, metalnu ogradu, dva drvena stupa, metalni kontejner, ugostiteljski stol i stalak za bicikle. Na kraju je udario i u betonski blok nosača ograde koji je od siline udarca odletio na parkirani automobil krapinskih registarskih oznaka.

Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali je materijalna šteta velika. Policija je odmah reagirala, uhitila nesavjesnog vozača i privela ga na Prekršajni sud.

Foto: PU zagrebačka

Sud je prihvatio prijedlog policije i proglasio ga krivim. Pijani 27-godišnjak kažnjen je s 2.060 eura novčane kazne i zabranom upravljanja vozilima “B” kategorije na šest mjeseci.