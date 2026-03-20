1580 EURA KAZNE I UHIĆENJE

FOTO Pijana vozačica (44) se u Dubravi zabila u auto: Usred bijela dana imala 2.59 promila

Piše Marta Divjak,
Foto: PU zagrebačka

Policija je nakon očevida isključila vozačicu iz prometa, uhitili je i priveli na nadležni prekršajni sud zbog izazivanja nesreće s materijalnom štetom u teškom alkoholiziranom stanju.

Pijana vozačica (44) izazvala je u srijedu prometnu nesreću u zagrebačkoj Dubravi s 2,59 promila alkohola u organizmu. Nesreća se dogodila u 13.00 sati u Ulici Rudolfa Kolaka, dok se vozačica kretala automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka prema sjeveroistoku.

Dolaskom do raskrižja s Grižanskom ulicom, 44-godišnjakinja nije prilagodila brzinu stanju na cesti te je prednjim dijelom vozila udarila u stražnji dio automobila varaždinskih registarskih oznaka koji se nalazio ispred nje. Tim je vozilom upravljala 57-godišnjakinja koja je u trenutku sudara bila zaustavljena zbog kolone vozila na prometnici, priopćila je zagrebačka policija.

Policijski službenici su nakon očevida isključili vozačicu iz prometa, uapsili je i priveli na nadležni prekršajni sud zbog izazivanja nesreće s materijalnom štetom u teškom alkoholiziranom stanju.

KAMIONDŽIJI 12 PREKRŠAJA Skupio prekršaje k'o Pokemone u Zagrebu. Kazna je čak 8000 €
Sud je prihvatio optužni prijedlog policije, proglasio vozačicu krivom te joj izrekao novčanu kaznu od 1.580 eura. Uz novčanu kaznu, vozačica je dobila i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
Hamenei: Porazili smo neprijatelje. Tisuće američkih marinaca dolaze na Bliski istok
IZ MINUTE U MINUTU

Hamenei: Porazili smo neprijatelje. Tisuće američkih marinaca dolaze na Bliski istok

Iran tvrdi kako su pogodili moćni američki vojni avion, Trumpov ministar rata najavljuje nove i jače udare na Iran, Netanyahu tvrdi da je stanje iranske vojske katastrofalno. A Irancu pokrenuć protuudare

