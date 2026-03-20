FOTO Pijana vozačica (44) se u Dubravi zabila u auto: Usred bijela dana imala 2.59 promila

Pijana vozačica (44) izazvala je u srijedu prometnu nesreću u zagrebačkoj Dubravi s 2,59 promila alkohola u organizmu. Nesreća se dogodila u 13.00 sati u Ulici Rudolfa Kolaka, dok se vozačica kretala automobilom zagrebačkih registracijskih oznaka prema sjeveroistoku.

Dolaskom do raskrižja s Grižanskom ulicom, 44-godišnjakinja nije prilagodila brzinu stanju na cesti te je prednjim dijelom vozila udarila u stražnji dio automobila varaždinskih registarskih oznaka koji se nalazio ispred nje. Tim je vozilom upravljala 57-godišnjakinja koja je u trenutku sudara bila zaustavljena zbog kolone vozila na prometnici, priopćila je zagrebačka policija.

Policijski službenici su nakon očevida isključili vozačicu iz prometa, uapsili je i priveli na nadležni prekršajni sud zbog izazivanja nesreće s materijalnom štetom u teškom alkoholiziranom stanju.

Sud je prihvatio optužni prijedlog policije, proglasio vozačicu krivom te joj izrekao novčanu kaznu od 1.580 eura. Uz novčanu kaznu, vozačica je dobila i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.