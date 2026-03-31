Čitatelj koji nam je poslao fotografije snimio ih je na potezu Skrad-Donja Dobra
CESTA PREMA RIJECI
FOTO Pilići se rasuli po cesti blizu Skrada: 'Nije lijep prizor'
Više friških pilića ispalo je iz vozila na staroj cesti prema Rijeci, poznatijoj kao Lujzijana. Od čitatelja doznajemo kako se vrlo vjerojatno radi o pilićima koji se raznose umirovljenicima.
- Pilići su rasuti na potezu Skrad-Donja Dobra. Umirovljenici imaju organiziranu dostavu pilića, tako da mislim da je to ispalo iz tog vozila. Ne znam, ali izgleda odvratno. Komadi, dijelovi pilića rasuti po cesti - ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije.
