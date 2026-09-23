FOTO Pješačka oaza u centru Zagreba: Popločane ulice, više stabala i kraj kič tendi i terasa

Zagreb bi uskoro mogao dobiti novu veliku pješačku zonu u samom centru grada. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba predstavio je idejno rješenje uređenja Masarykove i Tesline ulice te dijelova Preradovićeve i Gajeve, s više zelenila, novim stablima, prostorima za odmor i druženje te bez kolnog prometa.
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Ovako Zavod za prostorno uređenje vidi buduću pješačku zonu Masarykove i Tesline. Ulice bi nakon zabrane kolnog prometa trebale postati prostor za pješake, bicikliste, odmor i druženje.
| Foto: ZZPUGZ
Ovako Zavod za prostorno uređenje vidi buduću pješačku zonu Masarykove i Tesline. Ulice bi nakon zabrane kolnog prometa trebale postati prostor za pješake, bicikliste, odmor i druženje. |
Foto: ZZPUGZ
Ovako Zavod za prostorno uređenje vidi buduću pješačku zonu Masarykove i Tesline. Ulice bi nakon zabrane kolnog prometa trebale postati prostor za pješake, bicikliste, odmor i druženje.
| Foto: ZZPUGZ
Masarykova i Teslina bit će povezane u jedinstvenu pješačku zonu. Projekt obuhvaća i dijelove Preradovićeve i Gajeve ulice, čime bi se proširila postojeća pješačka zona u Donjem gradu.
| Foto: ZZPUGZ
Više zelenila trebalo bi donijeti i više hlada u centru grada. Planirana je sadnja novih stabala i uređenje zelenih i upojnih površina duž cijelog poteza.
| Foto: ZZPUGZ
U Masarykovoj i Teslinoj drvoredi su predviđeni na sjevernoj strani ulice. Na južnoj strani planirana su akcentna stabla uz važnija križanja.
| Foto: ZZPUGZ
Zelene kazete s niskim raslinjem trebale bi postati dio novog izgleda ulica. Uz njih se planira i urbana oprema za sjedenje, odmor i osvježenje.
| Foto: ZZPUGZ
Posebno će se urediti prostori oko važnih gradskih lokacija. Nova prostorno-socijalna žarišta predviđena su kod Kavkaza, Loewyjeva tornja, Obrtničkog prolaza, ZKM-a i Arheološkog muzeja.
| Foto: ZZPUGZ
Opločenje će biti u istoj razini, bez klasične podjele na nogostup i kolnik. Različitim nijansama označavat će se zone kretanja i zadržavanja.
| Foto: ZZPUGZ
Poseban detalj bit će svjetlije trake u opločenju. One će se protezati poprečno na smjer kretanja, dok će se na ključnim mjestima oblikovati u prepoznatljive kružne motive. Gajeva bi trebala dobiti dvostruki drvored. U Preradovićevoj će se postojeći drvored na zapadnoj strani dopuniti novim stablima.
| Foto: ZZPUGZ
Terase ugostiteljskih objekata ostaju, ali bi trebale dobiti ujednačeniji izgled. Planirano je uklanjanje podesta i unifikacija tendi.
| Foto: ZZPUGZ
Masarykova prema Trgu Republike Hrvatske zamišljena je kao zona smirenog prometa. Pješačka zona počinjala bi istočno od Gundulićeve, dok bi zapadni dio Masarykove imao poseban režim prometa.
| Foto: ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ
Foto ZZPUGZ