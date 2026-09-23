Obavijesti

Galerija

Komentari 1
VIZIJA TESLINE I MASARYKOVE

FOTO Pješačka oaza u centru Zagreba: Popločane ulice, više stabala i kraj kič tendi i terasa

Zagreb bi uskoro mogao dobiti novu veliku pješačku zonu u samom centru grada. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba predstavio je idejno rješenje uređenja Masarykove i Tesline ulice te dijelova Preradovićeve i Gajeve, s više zelenila, novim stablima, prostorima za odmor i druženje te bez kolnog prometa.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Pješačka oaza u centru Zagreba: Popločane ulice, više stabala i kraj kič tendi i terasa
Ovako Zavod za prostorno uređenje vidi buduću pješačku zonu Masarykove i Tesline. Ulice bi nakon zabrane kolnog prometa trebale postati prostor za pješake, bicikliste, odmor i druženje. | Foto: ZZPUGZ
1/18
Ovako Zavod za prostorno uređenje vidi buduću pješačku zonu Masarykove i Tesline. Ulice bi nakon zabrane kolnog prometa trebale postati prostor za pješake, bicikliste, odmor i druženje. | Foto: ZZPUGZ
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026