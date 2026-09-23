FOTO Pješačka oaza u centru Zagreba: Popločane ulice, više stabala i kraj kič tendi i terasa

Poseban detalj bit će svjetlije trake u opločenju. One će se protezati poprečno na smjer kretanja, dok će se na ključnim mjestima oblikovati u prepoznatljive kružne motive. Gajeva bi trebala dobiti dvostruki drvored. U Preradovićevoj će se postojeći drvored na zapadnoj strani dopuniti novim stablima. | Foto: ZZPUGZ