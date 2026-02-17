FOTO Planula kuhinja u Rovinju, papirić je natopio benzinom

U ponedjeljak popodne izbio je požar kuće kraj Rovinja, objavili su vatrogasci. Požar se dogodio oko 18.30 sati u mjestu Krajcar breg. Požar je izbio u kuhinji i hodniku obiteljske kuće.

Prema informacijama vatrogasaca, požar je izbio kada je muškarac (75) zapalio vatru u peći. Komadić papira prethodno je namočio benzinom, nakon čega je zbog vrućeg ugljena došlo do izbijanja požara.

Foto: JVP Rovinj/Facebook

Vatra je ugašena oko 19.20 sati, a u incidentu nitko nije ozlijeđen.