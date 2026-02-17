Obavijesti

News

Komentari 0
IZBJEGLI TRAGEDIJU

FOTO Planula kuhinja u Rovinju, papirić je natopio benzinom

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Planula kuhinja u Rovinju, papirić je natopio benzinom
4
Foto: JVP Rovinj

Komadić papira prethodno je namočio benzinom, nakon čega je zbog vrućeg ugljena došlo do izbijanja požara

Admiral

U ponedjeljak popodne izbio je požar kuće kraj Rovinja, objavili su vatrogasci. Požar se dogodio oko 18.30 sati u mjestu Krajcar breg. Požar je izbio u kuhinji i hodniku obiteljske kuće.

4
Foto: JVP Rovinj/Facebook

Prema informacijama vatrogasaca, požar je izbio kada je muškarac (75) zapalio vatru u peći. Komadić papira prethodno je namočio benzinom, nakon čega je zbog vrućeg ugljena došlo do izbijanja požara.

Foto: JVP Rovinj/Facebook

Vatra je ugašena oko 19.20 sati, a u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.
Javio se župnik koji je odgodio krizmu cijeloj generaciji kraj Rijeke: 'Nisu dolazili na mise'
'BIO SAM PRIMORAN'

Javio se župnik koji je odgodio krizmu cijeloj generaciji kraj Rijeke: 'Nisu dolazili na mise'

Ako ne postoji mogućnost da djeca dođu, jer djeca su previše zaposlena na sve strane, bio sam primoran objaviti da odgađamo krizmu - rekao nam je župnik Malnar,

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026