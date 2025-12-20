GASILO GA 40 VATROGASACA FOTO Planuo veći požar u staroj jezgri Trogira: 'Spriječili smo širenje, sad je pod kontrolom'

Trogirski su vatrogasci za nešto više od pola sata ugasili požar koji je u subotu iza podneva planuo u stanu u samom središtu grada proširivši se na stan iznad, no bez ozlijeđenih osoba. Požar u staroj gradskoj jezgri Trogira izbio je u subotu nešto prije 13 sati. Gorjelo je nekoliko starih kuća u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga, u Gupčevoj ulici. Plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susjedne kuće.