OGLASIO SE I HDZ FOTO Plenković prije 10 godina zasjeo u premijersku fotelju: Pogledajte koliko se promijenio

Andrej Plenković je na današnji dan 2016. zasjeo u premijersku fotelju. Oglasio se i HDZ: '10 premijerskih godina. Nema veće časti od toga da ti hrvatski narod ukaže povjerenje da vodiš svoju zemlju. I to 3 puta zaredom'. Toga 19. listopada 2016. Hrvatski sabor prvi je put izabrao Plenkovića za predsjednika Vlade i predao mu ključeve Banskih dvora...

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