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DRŽAVNI VRH U DALMACIJI

FOTO Plenković s ministrima obišao zgarište kod Omiša: Ovo je bio munjevit požar

Andrej Plenković obišao je požarište u Omišu u pratnji ministara Ante Šušnjara, Davora Božinovića, Tome Medveda, Irene Hrstić, Davida Vlajčića i Tončija Glavine.
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Premijer Andrej Plenković u obilasku požarišta u Omišu
Na području Omiša živi oko 15.000 stanovnika, dok je ovdje trenutačno i oko 12.000 turista. Ovo je bio munjevit požar koji je krenuo malo iza 20 sati. Praktički cijelu noć bili smo u kontaktu sa županom i glavnim vatrogasnim zapovjednikom i pratili situaciju u realnom vremenu. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Na području Omiša živi oko 15.000 stanovnika, dok je ovdje trenutačno i oko 12.000 turista. Ovo je bio munjevit požar koji je krenuo malo iza 20 sati. Praktički cijelu noć bili smo u kontaktu sa županom i glavnim vatrogasnim zapovjednikom i pratili situaciju u realnom vremenu. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 15

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