KAŽU DA 'NISU KRIVI'

FOTO Plenkovićeva četiri bivša ministra na sudu. Tolušić pustio bradu, evo kako danas izgleda

Optužnica u aferi 'Po babi i stričevima' podignuta je u listopadu 2022. godine, potvrđena je u ožujku ove godine. Svih petero osumnjičenih stigli su na sud, gdje su se izjasnili da se ne smatraju krivima
Zagreb: Početak sudjenja u aferi Po babi i stričevima
Prvi put u povijesti, na optuženičkoj klupi našli su se tri bivša ministra: Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević. Tu je i Damir Juzbašić, nekoć HDZ-ov, sada nezavisni gradonačelnik Županje. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
