FOTO Plenkovićeva četiri bivša ministra na sudu. Tolušić pustio bradu, evo kako danas izgleda

Bivšim ministrima sudit se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok će se Aladroviću suditi zbog dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu. Jedno od tih zapošljavanja preko veze tražio je Juzbašić. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL