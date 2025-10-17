FOTO Plenkovićeva četiri bivša ministra na sudu. Tolušić pustio bradu, evo kako danas izgleda

Optužnica u aferi 'Po babi i stričevima' podignuta je u listopadu 2022. godine, potvrđena je u ožujku ove godine. Svih petero osumnjičenih stigli su na sud, gdje su se izjasnili da se ne smatraju krivima
Prvi put u povijesti, na optuženičkoj klupi našli su se tri bivša ministra: Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević. Tu je i Damir Juzbašić, nekoć HDZ-ov, sada nezavisni gradonačelnik Županje.
Horvat je, podsjećamo, postao prvi ministar koji je uhićen praktički na radnom mjestu. Iz fotelje je završio u Remetincu.
Sva petorica optuženih došla su na sud. Tolušić je dostavio sudu medicinsku dokumentaciju, a medicinski vještak uvidom je utvrdio da je opravdano izostao s prošlog ročišta.
USKOK je sudu 17. rujna dostavio izmjenu optužnice u kojoj su ispušteni drugi okrivljenici koji su se nagodili i koja se danas čita u sudnici. Prije toga okrivljenici su iznijeli osobne podatke, kazali što imaju od imovine, gdje su zaposleni i koja su im primanja.
Sva petorica su rekla da se ne smatraju krivima.
Bivšim ministrima sudit se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok će se Aladroviću suditi zbog dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu. Jedno od tih zapošljavanja preko veze tražio je Juzbašić.
Uskok ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te pomaganja u trgovanju utjecajem. Ta afera je dobila naziv 'Po babi i stričevima'.
Uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.
Još 2022. godine su Mandac, Žunac i Mišković priznali su da su sudjelovali u namještanju dodjela državnih potpora teških oko 2,6 milijuna kuna. S USKOK-om su se nagodili na blage kazne: Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.
A čime se bave bivši ministri danas? Horvat se zaposlio u Končaru, Aladrović i Tolušić otišli su u privatne vode, Milošević je jedno vrijeme bio saborski zastupnik, sad je predsjednik Srpskog narodnog vijeća.
