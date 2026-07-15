FOTO Plenkovićeva žena plijeni pažnju haljinom od 2000 eura. Ovako se mijenjala kroz godine
Svojim elegantnim izdanjem Ana Maslać Plenković privukla je u utorak pozornost na obilježavanju francuskoga nacionalnog praznika u Parizu. Supruga hrvatskog premijera za svečani vojni mimohod povodom Dana pada Bastille odabrala je nježnoružičastu haljinu britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije kreacije rado nosi i princeza od Walesa...
Svojim elegantnim izdanjem Ana Maslać Plenković privukla je pozornost na obilježavanju francuskoga nacionalnog praznika u Parizu. Supruga hrvatskog premijera za svečani vojni mimohod povodom Dana pada Bastille odabrala je nježnoružičastu haljinu britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije kreacije rado nosi i princeza od Walesa... | Foto: