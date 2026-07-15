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OD DIZAJNERICE BRITANSKE ELITE

FOTO Plenkovićeva žena plijeni pažnju haljinom od 2000 eura. Ovako se mijenjala kroz godine

Svojim elegantnim izdanjem Ana Maslać Plenković privukla je u utorak pozornost na obilježavanju francuskoga nacionalnog praznika u Parizu. Supruga hrvatskog premijera za svečani vojni mimohod povodom Dana pada Bastille odabrala je nježnoružičastu haljinu britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije kreacije rado nosi i princeza od Walesa...
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Bastille Day Parade - Place de la Concorde - Paris
Svojim elegantnim izdanjem Ana Maslać Plenković privukla je pozornost na obilježavanju francuskoga nacionalnog praznika u Parizu. Supruga hrvatskog premijera za svečani vojni mimohod povodom Dana pada Bastille odabrala je nježnoružičastu haljinu britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije kreacije rado nosi i princeza od Walesa...
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Svojim elegantnim izdanjem Ana Maslać Plenković privukla je pozornost na obilježavanju francuskoga nacionalnog praznika u Parizu. Supruga hrvatskog premijera za svečani vojni mimohod povodom Dana pada Bastille odabrala je nježnoružičastu haljinu britanske dizajnerice Emilije Wickstead, čije kreacije rado nosi i princeza od Walesa... | Foto:
Komentari 34

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