FOTO Plenkovićeva žena plijeni pažnju haljinom od 2000 eura. Ovako se mijenjala kroz godine

Njezine su odjevne kombinacije danas profinjenije i ženstvenije, ali i dalje nenametljive te pažljivo prilagođene prigodi. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, očito je da vodi računa o svakom detalju i imidžu koji ostavlja kao supruga predsjednika Vlade. | Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS