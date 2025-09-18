POŽEGA FOTO Pogledajte buduće vojnike i vojnikinje Hrvatske vojske

U Središtu za obuku pješaštva i oklopništva u Požegi u četvrtak je na dragovoljno vojno osposobljavanje stigao treći ovogodišnji naraštaja ročnika, 239 mladića i djevojaka iz cijele Hrvatske, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH. U požešku vojarnu “123. brigade HV” pristiglo je 239 ročnika - 194 mladića i 44 djevojke iz svih krajeva Hrvatske koji će proći dragovoljno vojno osposobljavanje po standardnom programu. Jedan od ročnika je i vrhunski sportaš, biatlonac Matija Legović, naveli su iz MORH-a.