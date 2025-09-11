Obavijesti

News

Komentari 15
NAJAVILI NEVRIJEME

FOTO Pogledajte crni oblak koji se nadvio nad Zagrebom: I za danas najavili nevrijeme i kišu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Pogledajte crni oblak koji se nadvio nad Zagrebom: I za danas najavili nevrijeme i kišu
Foto: Čitatelj 24sata

Hrvatsku u četvrtak očekuje vrlo nestabilno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, diljem zemlje bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove popraćene grmljavinom

Nestabilno i tmurno vrijeme, nakon kišne srijede nastavilo se i u četvrtak. U pojedinim dijelovima Hrvatske pala je i kiša, a sunce se uspješno sakrilo iza crnih oblaka.

Jedan takav u podnevnim satima nadvio se nad Zagrebom. 

Foto: Rain Alarm

Hrvatsku u četvrtak očekuje vrlo nestabilno vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, diljem zemlje bit će promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove popraćene grmljavinom. Posebno u Dalmaciji i Slavoniji moguća je obilnija oborina, što donosi i opasnost od lokalnih poplava.

U drugom dijelu dana očekuju se češća sunčana razdoblja, no nestabilnost neće u potpunosti popustiti – poslijepodnevni pljuskovi najvjerojatniji su u sjevernim krajevima zemlje. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren jugozapadnjak, a na krajnjem jugu u jutarnjim satima i prijepodne još može biti umjerenog do vrlo jakog juga.

Foto: DHMZ

Temperature zraka ostat će ugodne i kretat će se između 22 i 27 °C. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno uz kišu ili lokalne pljuskove, a jutro može donijeti i maglu. Najviša dnevna temperatura u metropoli bit će od 24 do 26 °C.

Građanima se savjetuje oprez, osobito u područjima gdje su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, zbog povećanog rizika od bujičnih poplava. Nestabilno vrijeme nastavlja se i u narednim danima. 

DHMZ je izdao za četvrtak narančasto upozorenje za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju zbog jake kiše i grmljavinskih nevremena kao i žuto za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju zbog grmljavinskih nevremena. Za gospićku regiju, srednji i južnu Dalmaciju izdali su žuti meteoalarm zbog jakog vjetra. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025