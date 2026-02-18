FOTO Vojni kadeti u akciji. Ovo su kadrovi sa zimskih kampova: 'Motivirani su i željni rada...'

Na Zimskom kampu 3 na Gakovu obuku je prolazio 41 kadet 21. naraštaja, od čega 22 sa studija Vojnog vođenja i upravljanja, devet sa smjera Vojnog inženjerstva i 10 sa studija Vojnog pomorstva. Zapovjednik Zimskog kampa 3 natporučnik Matej Kešina rekao je da je na ovom kampu naglasak obuke na procesu vođenja postrojbi jer se kadeti osposobljavaju za zapovijedanje vodom. „Stavljamo kadete u uloge zapovjednika vodova, jer je to ono što će oni postati. Cilj nam je vidjeti kako će budući zapovjednici voditi vod, kako će odrediti formacije, tehnike i kretanja ovisno o taktičkoj situaciji, prijeći opasno područje, zauzeti područje prikupljanja i reagirati na izravnu i neizravnu vatru“, objasnio je natporučnik Kešina. | Foto: FILIP_KLEN