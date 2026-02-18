Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KADETI PODIJELILI ISKUSTVA

FOTO Vojni kadeti u akciji. Ovo su kadrovi sa zimskih kampova: 'Motivirani su i željni rada...'

Kadeti vojno-studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, tijekom veljače 2026. prolazili su obuku na zimskim kampovima. Obuka na zimskim kampovima za kadete prve, druge i treće godine održana je na vojnom poligonu „Gakovo“ i u vojarni „Josip Jović“ u Udbini, a za kadete četvrte godine na skijalištu Platak.
FOTO Vojni kadeti u akciji. Ovo su kadrovi sa zimskih kampova: 'Motivirani su i željni rada...'
Kadeti vojno-studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, tijekom veljače 2026. prolazili su obuku na zimskim kampovima. Obuka na zimskim kampovima za kadete prve, druge i treće godine održana je na vojnom poligonu „Gakovo“ i u vojarni „Josip Jović“ u Udbini, a za kadete četvrte godine na skijalištu Platak. | Foto: FILIP_KLEN
1/22
Kadeti vojno-studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, tijekom veljače 2026. prolazili su obuku na zimskim kampovima. Obuka na zimskim kampovima za kadete prve, druge i treće godine održana je na vojnom poligonu „Gakovo“ i u vojarni „Josip Jović“ u Udbini, a za kadete četvrte godine na skijalištu Platak. | Foto: FILIP_KLEN
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026