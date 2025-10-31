FOTO Studenti pješačili 16 dana do Novog Sada: Evo kako su ih dočekali, pala je i prosidba!

Studenti su krenuli na ovaj put kako bi iskazali poštovanje prema žrtvama tragične nesreće na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Tijekom 16 dana hoda simbolično su odali počast za svaku od 16 izgubljenih života
Večeras se duž Bulevara oslobođenja u Novom Sadu okupio velik broj građana koji su dočekali kolone studenata i građana pristiglih na komemorativni skup povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, kada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba.
| Foto: Marko Djurica
Večeras se duž Bulevara oslobođenja u Novom Sadu okupio velik broj građana koji su dočekali kolone studenata i građana pristiglih na komemorativni skup povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, kada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba. |
Foto: Marko Djurica
Večeras se duž Bulevara oslobođenja u Novom Sadu okupio velik broj građana koji su dočekali kolone studenata i građana pristiglih na komemorativni skup povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, kada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba.
| Foto: Marko Djurica
Na mjesto okupljanja najprije su stigli studenti iz Novog Pazara. U grad su prvo ušli biciklisti iz Bačke Palanke, a zatim i studenti koji su, hodajući 16 dana, prešli oko 400 kilometara. Njihov dolazak izazvao je val emocija i snažan pljesak okupljenih građana.
| Foto: Marko Djurica
Jedan student zaprosio je svoju djevojku s kojom je propješačio do Novog Sada.
| Foto: Marko Djurica
Studenti su krenuli na ovo dugo putovanje kako bi iskazali poštovanje prema žrtvama tragične nesreće na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Tijekom 16 dana hoda simbolično su odali počast za svaku od 16 izgubljenih života.
| Foto: R.Z.
Foto Marko Djurica
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto R.Z.
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Foto Djordje Kojadinovic
Foto Marko Djurica