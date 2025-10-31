Obavijesti

FOTO Studenti pješačili 16 dana do Novog Sada: Evo kako su ih dočekali, pala je i prosidba!

Studenti su krenuli na ovaj put kako bi iskazali poštovanje prema žrtvama tragične nesreće na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Tijekom 16 dana hoda simbolično su odali počast za svaku od 16 izgubljenih života
Demonstrators protest to mark the first anniversary of the fatal November 2024 Novi Sad railway station canopy collapse, in Novi Sad
Večeras se duž Bulevara oslobođenja u Novom Sadu okupio velik broj građana koji su dočekali kolone studenata i građana pristiglih na komemorativni skup povodom godišnjice tragedije na željezničkoj stanici, kada je u padu nadstrešnice život izgubilo 16 osoba. | Foto: Marko Djurica
