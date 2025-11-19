FOTO Pogledajte kakve su gužve nastale oko izgorenog Vjesnika

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom
Nakon požara u kojem je jedan od simbola našega grada u potpunosti izgorio, tijekom današnjeg dana su na terenu bile sve službe. Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade.
Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, HCPI je definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.
Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi.
Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom. Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.
