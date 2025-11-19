Obavijesti

ZAGREB U CRVENOM

FOTO Pogledajte kakve su gužve nastale oko izgorenog Vjesnika

Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera. Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom
Zagreb: Velike gužve zbog zatvaranja prometnica u blizini zgrade Vjesnika
Nakon požara u kojem je jedan od simbola našega grada u potpunosti izgorio, tijekom današnjeg dana su na terenu bile sve službe. Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
