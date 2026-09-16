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VOZI SE SPORIJE

FOTO Pogledajte kilometarsku gužvu na A3: U sudaru poginula jedna osoba. Otvorili su cestu

Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u
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Zagreb: Kilometarska kolona blokiranih vozila u gužvi zbog prometne nesreće na obilaznici
Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok (38+850 km most Sava ) u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok (38+850 km most Sava ) u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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