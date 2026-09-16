FOTO Pogledajte kilometarsku gužvu na A3: U sudaru poginula jedna osoba. Otvorili su cestu

Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u
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Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok (38+850 km most Sava ) u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok (38+850 km most Sava ) u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok (38+850 km most Sava ) u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, uz ograničenje brzine od 40 km/h, stoji na HAK-u.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok kolona je 5 km.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Podsjetimo, mladić je u srijedu prijepodne velikom brzinom vozio u suprotnom smjeru zagrebačkom obilaznicom, iz smjera Ikee. Samo nekoliko trenutaka kasnije došlo je do stravične nesreće. Čitatelj koji se u tom trenutku našao na cesti ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Prošli smo autom pokraj njega i bježali jer je izgledao kao da bježi od nekoga ili si želi nešto napraviti - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio jurnjavi.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, do nesreće je došlo oko 10.35 sati kod mosta Sava. Sudjelovala su dva osobna automobila i dva teretna automobila. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL