FOTO Pogledajte kilometarsku gužvu na A3: U sudaru poginula jedna osoba. Otvorili su cestu

Podsjetimo, mladić je u srijedu prijepodne velikom brzinom vozio u suprotnom smjeru zagrebačkom obilaznicom, iz smjera Ikee. Samo nekoliko trenutaka kasnije došlo je do stravične nesreće. Čitatelj koji se u tom trenutku našao na cesti ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih. | Foto: Igor Soban/PIXSELL